Slupky od banánů nevyhazujte. Skvěle hnojí, leští, dokonce i bělí zuby

Banánové slupky zdaleka nemusí mít doslouženo poté, co přestanou chránit měkkou dužinu oblíbeného ovoce. Dokonce by byla škoda nevyužít jejich potenciál a jen tak je vyhodit do odpadků. Zvládnou toho opravdu spoustu.