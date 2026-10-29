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Takovou svatomartinskou husu jste ještě nejedli. Zkuste ji po asijsku

Marek Burza
aktualizováno  0:30
Svatomartinská husa patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako mladé víno. V pražské restauraci PRU58 se však letos rozhodli tradici uchopit po svém. Šéfkuchař Štěpán Návrat vzal tradiční surovinu a přetvořil ji do úplně jiného tvaru.
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Budou tu servírovat svatomartinskou husu v podobě, která má k české klasice daleko – a přesto z ní vychází. Místo tradičního zelí a knedlíků nastupují zázvor, chilli, tamarind, sója, bylinky a další chutě Asie.

„Lokální husa. Chuť Asie.“ Tak zní jednoduchá myšlenka speciálního menu, pod kterým je podepsaný šéfkuchař Štěpán Návrat. Pro svůj podzimní koncept pracuje s lokálními husami ze Šmilovického mlýna, které propojuje s rukopisem restaurace postaveným na výrazných asijských chutích a moderním přístupu.

Husa šestkrát jinak

Napařované asijské knedlíčky typu shu-mai. Je to jeden z pokrmů, který tvoří...

Speciální nabídka není postavená na jednom hlavním chodu. Husa se během ní objevuje v několika rozdílných podobách a hosté si mohou jednotlivá jídla objednávat samostatně nebo se vydat rovnou na celou husí hostinu.

Začít lze například Dim Sum Jiaozi Goose – napařovanými knedlíčky s husím masem, omáčkou z 18 bylin, konfitovaným žloutkem s kardamomem a česnekovým olejem. Na menu nechybí ani Crispy Larb Goose, tedy husí smažáček doplněný křupavou rýží, sušeným chilli, čerstvými bylinkami a limetovou nampla omáčkou.

Další podobu husy představují Tamago Goose Rolls. Svěží závitky spojují trhanou husu s tamago omeletou, řepou, lilkem, hummusem a tamarindem. Pro chladné listopadové dny pak vznikl Soy&Ginger Goose Broth – silný zázvorový vývar s trhanou husou, ramen nudlemi, zeleninou, morningglory, měkkým vejcem a chilli olejem.

Výraznější hlavní chody zastupuje BBQ Char Siu Breast&Pumpkin. Grilované husí prso Char Siu v shiokoji doprovází dýňové pyré, morningglory a shiitake. A kdo chce ještě intenzivnější asijské chutě, může zvolit Jungle Spicy Curry Goose – pikantní kari s konfitovanou husí čtvrtkou, krachai, bazalkou, citronovou trávou, šalotkou a kafírovým olejem.

Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin

Kdo by dopředu nevěděl, že je to pořád ta jedna stejná husa, nevěřil by. Přinášíme však stručný návod, jak si tyto lahůdky připravit svépomocí, pokud nebudete mít právě cestu do PRU58, kde letos připravili toto neobvyklé menu.



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