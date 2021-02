Stálá teplota a netřepat. Sedm kroků ke správné domácí archivaci vína

Pokud po narození potomka pořídíte víno určené k archivaci, můžete jej otevřít třeba při jeho osmnáctých narozeninách. Když půjde o vhodně zvolenou láhev, které dáte patřičnou péči, znamenitě rozvine své kvality.

Aby bylo uzrálé víno plnější a harmoničtější, došlo u něj k vylepšení chuti, vůně a celkové kvality, je třeba věnovat pozornost potřebným podmínkám. Přečtěte si sedm jednoduchých pravidel, jak víno správně archivovat.

1. Správný výběr

O vhodnosti vína k archivaci rozhoduje mnoho faktorů, namátkou množství bezcukerného extraktu a zbytkové kyseliny. Čím více jich víno obsahuje, tím vhodnější bude k archivaci.

Každý ročník i půda jsou specifické a může se stát, že i sebelepší víno se v jednom ročníku zkrátka nepovede. „Které láhve jsou pro archivaci vhodné, ví vždy nejlépe vinař, proto je nejjistější dát na jeho doporučení. Většinou jde o vlajkové lodě vinařství,“ radí someliér Jan Pánek, který je vybírá pro web Vínozarchivu.cz.



Specializuje se na výběr pro konkrétní příležitosti, volit můžete podle ročníku, osobního výročí nebo narozenin. Uniknout vaší pozornosti by neměla ani zátka – archivní vína by měla být zapečetěná vysoce kvalitním a čistě přírodním korkem.

2. Hlavní je zachovat teplotu skladování

Že u vína hraje roli teplota, víme skoro všichni – bílé víno před podáváním chladíme, pro červené je vhodná teplota do 18 °C. Jak je to při archivaci? Ideálně by v místnosti, kde archivní víno uchováváte, měla být teplota mezi 10 až 15 °C.

Jestliže bude vašemu vínu zima, může ztratit aroma. Pokud moc teplo, může se stát, že bude aroma až agresivní. V místnosti by nemělo docházet k výkyvům teplot.

„Máte-li na výběr ze dvou místností, přičemž ta první je za normální situace ve správné teplotě, ale občas v ní dojde k náhlým výkyvům teploty, zatímco ve druhé je o něco tepleji, ale teplota je stabilní – zvolte raději druhou variantu,“ doporučuje Pánek.

3. Jedině na ležáka

Spousta z nás víno jen tak postaví do spíže nebo do boční přihrádky v ledničce. Neuvědomujeme si ale, že tím vínu škodíme – v nejhorším případě se může úplně zkazit.

Spodní část korku by měla být neustále ponořená, čehož dosáhneme tím, že budeme víno skladovat naležato. Korek si díky tomu udržuje svou elasticitu a do lahve nepronikne kyslík. Ten by mohl způsobit, že naše víno potká předčasné stárnutí. Pokud chcete víno archivovat, postarejte se, aby leželo.

4. Pozor na pachy

Korek má ještě jednu zapeklitou vlastnost – nasává pachy. Dávejte si pozor, s čím víno skladujete. S výrazně aromatickými potravinami se víno kamarádit nebude.

Snažte se předejít i uskladnění spolu s dezinfekcemi a dalšími chemikáliemi – opar čisticích prostředků, který se na vás vyvalí ihned po otevření lahve, vám radost neudělá. Vyvarujte se skladování vína v takovém sklepě, kde by bylo v blízkosti ovoce či zeleniny, které silně voní.

5. Optimální vlhkost a tma

Vlhkost, která vínu vyhovuje nejvíc, se pohybuje mezi 60 a 70 %. To je zhruba o 20 % víc, než jaká je doporučená vlhkost v ostatních místnostech. V obýváku se vašemu vínu líbit nebude, čistý sklep je v tomto ohledu lepší varianta.

Další věcí, kterou víno nemá rádo, je světlo – ani to od sluníčka, ani od žárovek. UV záření obsažené ve světle nepřiměřeně urychluje proces zrání a oxidace.

6. Netřepat, prosím!

Pro optimální zrání víno potřebuje být v klidu, nemělo by se s ním hýbat. Když budete láhev neustále natřásat, často ho přesouvat, nebo někam vozit, proces archivace zbytečně narušíte.

7. Po otevření příliš nečekat

Až nastane ten slavnostní den, pro který víno archivujete, vypijte jej ideálně během jednoho sezení.

„Mladé víno vydrží ještě několik dní po otevření v ledničce. U zralého vína se však těžce odhaduje, jak se bude po otevření vyvíjet jeho charakter. Pokud je to například dvacetileté víno, pusťte se do ochutnávání do půl hodiny od otevření,“ uzavírá Pánek.