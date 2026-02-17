Poté, co účinnými látkami ze svých laboratoří zásoboval kosmetické a farmaceutické firmy po celém světě, teď z těchto látek sám vyrábí přípravky pod značkou NEOBOTANICS.
Vaší doménou je zkoumání přírodních látek. Podle čeho si je vybíráte?
Když to vezmu trochu zeširoka, všechny vlivy, které mě k mojí profesi dovedly, jsem v sobě střádal od dětství, z něhož jsem několik let strávil na Kubě. Můj tatínek, profesor chemie, tam zakládal obor chemického inženýrství a pro mě coby osmiletého až desetiletého kluka bylo prostředí subtropů, moří, korálů a pralesů nesmírně inspirativní. Houpal jsem se na liánách, pozoroval orchideje, svýma dětskýma očima jsem tamní přírodu vnímal velmi intenzivně.
Na světě je jen minimum stromů průhonické magnolie, která se vyznačuje výrazně vonícími květy. A právě v nich jsme identifikovali silně protizánětlivé látky.