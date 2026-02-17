Rostlina z Antarktidy by mohla pomoci přežít jarní mrazíky těm našim, věří vědec

Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory i proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. Ale hlavně chce, aby našly uplatnění v praxi. Doc. Ing. Petr Kaštánek (53), Ph.D., chemik a biotechnolog, dokázal propojit vědu, byznys i dobrodružství. Poté, co účinnými látkami ze svých laboratoří zásoboval kosmetické a farmaceutické firmy po celém světě, teď z těchto látek sám vyrábí přípravky pod značkou NEOBOTANICS. „Příroda je nevyčerpatelnou zásobárnou bioaktivních látek. Ostatně téměř 60 % všech léčiv má původ v rostlinné a mikrobiální říši,“ říká vědec. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Helena Cejpová
  16:00
Zkoumá vzácné řasy v nejodlehlejších koutech světa. I tradiční české byliny nebo třeba kosatce. Kvůli svým objevům zlézá velehory a proplouvá obávaným Drakeovým průlivem mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. Ale hlavně chce, aby našly uplatnění v praxi. Petr Kaštánek, chemik a biotechnolog, dokázal propojit vědu, byznys i dobrodružství.

Poté, co účinnými látkami ze svých laboratoří zásoboval kosmetické a farmaceutické firmy po celém světě, teď z těchto látek sám vyrábí přípravky pod značkou NEOBOTANICS.

Vaší doménou je zkoumání přírodních látek. Podle čeho si je vybíráte?
Když to vezmu trochu zeširoka, všechny vlivy, které mě k mojí profesi dovedly, jsem v sobě střádal od dětství, z něhož jsem několik let strávil na Kubě. Můj tatínek, profesor chemie, tam zakládal obor chemického inženýrství a pro mě coby osmiletého až desetiletého kluka bylo prostředí subtropů, moří, korálů a pralesů nesmírně inspirativní. Houpal jsem se na liánách, pozoroval orchideje, svýma dětskýma očima jsem tamní přírodu vnímal velmi intenzivně.

Na světě je jen minimum stromů průhonické magnolie, která se vyznačuje výrazně vonícími květy. A právě v nich jsme identifikovali silně protizánětlivé látky.

