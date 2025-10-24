V dalším premiérovém díle Ano, šéfe! si totiž jako šéf přijede proklepnout právě nádražku v Bruntále, kterou si pronajala paní Marta Virágová, vzděláním administrativní pracovnice. Což není úplně ideální, protože už jen otevřít si hospodu v Bruntále na nádraží bude asi samo o sobě výzva i podle zkušeného šéfkuchaře a restauratéra, jakým je Zdeněk Pohlreich.
Přesto to paní Marta vidí nadějně, i když je v červených číslech a vařit moc neumí. A to by si ještě ráda právě v bruntálské nádražce vydělala na vlastní penzion se restaurací. „Je to malá hospůdka, kde vaříme lidově a jednoduše, českou klasiku,“ popisuje svoji hospůdku na nádraží. A dodává, že kuchaře zatím hledá marně, a pokud se výdělky nezlepší, bude muset skončit.
Nádražka v Bruntále mohla překvapit
Když si šéf hned první den objednal od každého jídla z nabídky porci, byla paní vedoucí v kuchyni hodně nervózní. Bylo proč, podle Zdeňka Pohlreicha je vždycky špatně, když je paní vedoucí v kuchyni. A sedmý smysl ho nezklamal. V kuchyni vládl chaos a jídlo nic moc.
Nevábně vypadající maso v polévce, vodová gulášovka bez chuti… „Nikdo nečeká v nádražce zázraky, když je i polévka blbá, je to znamení. Navíc porce jsou malé, ve výpečkách je hodně sádla. Čevabčiči suché jak troud, brambory bez chuti. Kuchařsky je to zoufalé, proč bys to měl jíst, tyhle věci?“ komentuje zklamaný šéf.
„Vaše kuchyně nestojí za nic, budeme na tom muset zapracovat,“ má Zdeněk jasno a paní Marta to bere bez urážky jako fakt. Asi se i těší, že jí konečně někdo něco pořádně naučí. A že je toho až až, co by potřebovala. Druhý den ji čeká zátěžový test s plnou hospodou, aby šéf viděl, jak to v kuchyni šlape. Přesto není ani polévka včas hotová a hosté v poledne marně čekají na jídlo.
A tak vezme šéf otěže kuchyně do ruky a učí osazenstvo včetně paní vedoucí úplné základy vaření a provozu, které on zná už z doby, kdy byl na kuchařském učňáku. A chystá na přání paní vedoucí – která ji neumí – omáčku na roládu. „My jsme se začali učit vařit v okamžiku, kdy je hospoda plná lidí. To je dobrý,“ neodpustí si.
Nejde jen o vaření. Jde o přípravy, které tu nikdo nedělá, protože je nikdo neumí, i o průběžný úklid během vaření – z nepořádku šéf úplně šílí. Už z hygienických důvodů. „Základem je příprava, vyfutrovat všechno,“ to je asi nejdůležitější Zdeňkovo sdělení. Této hospodě se totiž nedaří jen proto, že tu nikdo nemá moc představu, co dělat. V kuchyni se nesmí plýtvat penězi, nervy a časem.
|
V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!
Ono by to šlo, je přesvědčen šéf
Přesto šéf věří, že i v Bruntále může být nádražka jako víno. A udělá maximum, aby ji v tomto duchu rozběhal. Vysvětlil, jak vařit, co vařit, v jakém pořádku a jak efektivně. „Když tu budu mít na tabuli ledvinky s rýží, tak si je objednám, je to klasika, pro mě je to dětství, kdy masa moc nebylo, dršťky jsou také skvělá věc. Na ně přijedu i z Prahy,“ konstatuje s nakažlivým nadšením a s radostí učí paní Martu opravdu poctivé hotovky.
„To jídlo musí být tak dobré, že vám ujede vlak,“ říká, když personál ochutnává, jak by se u nich mělo vařit. A všem opravdu chutná, v Bruntále se prý takhle nikde nevaří. Proč by nemohla být vyhlášená právě jejich nádražka? Pro cestující by to byl navíc opravdu bonus. A na úvodním videu se můžete podívat, jak by to v Bruntále na nádraží uměl roztočit právě Pohlreich.
|
Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart
Vyšlo to, co myslíte?
Vzali si v Bruntále k srdci šéfovy tipy? „Děkuju za rady, za to, že jste byl ráznej. Mám nový tým, snad už to jde lepším směrem,“ vítá paní Marta Zdeňka. Nicméně ten chce hlavně ochutnat, aby si byl jistý, že jeho mise měla smysl. „No, aspoň je to teplé,“ konstatuje bez nadšení.
„To, co jsem tu viděl, mě nepřesvědčilo. Marto, vy máte v řízení podniku guláš. To na hvězdu není. Dejte si to tu do pořádku. A těšilo mě,“ rozloučí se v Bruntále, kde mohla být místní nádražka opravdu příjemným překvapením pro kohokoliv. Škoda…
Nicméně můžete ji vyzkoušet, paní Marta se snaží dál. „Dneska už máme nový tým, v době natáčení to nebylo úplně stabilní. Myslím, že nyní by výsledek byl lepší,“ věří si. A konstatuje, že za šéfovy rady a doporučení je opravdu vděčná. „Naučil mě, jak nenechat zaměstnance do všeho kecat, je dobré, aby na pracovišti bylo jasně dané, kdo je šéf,“ cení si jedné ze zásadních rad.
A své profesní sny a plány prý paní Marta stále tlačí před sebou. „Svých snů se nevzdávám, takže o penzionu s restaurací stále sním. V okamžiku, kdy bude vše fungovat, pozvu také Zdeňka a tím se to celé uzavře.“
|
Nepochopení a cenotvorný freestyle předvedli v Ano, šéfe! v pražském Suchdole