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Pohlreichova mise 2026 přináší s Ano, šéfe! další příběhy iluzí, zmaru i naděje

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Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich od zimy opět pokračoval ve své misi jako mentor pomáhající restauracím v problémech napříč republikou. Těch je pořád dost, protože situace v restauračním podnikání se mění s turbulentní dobou, v níž žijeme. Za zády měl samozřejmě televizní štáb, takže právě teď televize Prima vyjíždí s desítkou nových dílů Ano, šéfe!

Ano, oblíbený licenční pořad Ano, šéfe! startující v roce 2009 – vycházející z formátu Gordona Ramseyho Kitchen Nightmares – je zpět. První díl už je na Prima+, na televizních obrazovkách se objeví příští týden. S rázným, zkušeným a přitom občas i laskavým Zdeňkem Pohlreichem v hlavní roli. S často utrápenými a zoufalými provozovali restaurací i strávníky na druhé straně barikády, bez nichž se ovšem žádná restaurace neobejde.

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„Za svůj úspěch a za nějakou svou kariéru všichni musíme nějak zaplatit. Je na každém, aby si zhodnotil, jak dobrý ten deal je nebo není,“ konstatuje suše v úvodním videu v odpovědi na otázku ohledně vyhoření či zdravotních problémů. A dodává, že ho vlastně překvapuje, že jeho seniorská práce ještě vůbec zajímá či ovlivňuje i hodně mladé lidi.

Principiálně je tedy jasné, že další řada gastronomické reality show Ano, šéfe! opět naservíruje jak zábavu vycházející z celé řady až absurdních situací a příběhů, tak tipy, jak postavit na nohy skomírající gastropodnik. Často pomohou i Pohlreichovy trefné připomínky, někdy podnik rozebere téměř na součástky, aby ho pomohl postavit zdravěji a funkčněji.

Těšíte se na novou řadu Ano, šéfe! 2026 se Zdeňkem Pohlreichem?

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Samozřejmě opět nechybějí kritické pohledy do kuchyně, z níž talíře s pokrmy na stoly restaurací, hospod či bister míří. Koho by to nezaujalo, když přinejmenším čas od času do hospody za jídlem zamíří každý z nás. A třeba se v další řadě objeví i ta „vaše“, kam někdy chodíte.

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Jak se situace na bojišti mění podle „šéfa“? „Podnikání v gastronomii je dneska tak složité, že se snažím minimálně řešit věci, které sice vidím, že by se na tom dala vystavět kontroverze, ale nevšímám si jich. Mám velkou dávku obdivu k lidem, kteří v té branži dělají a vydrží. Tak proč jim to komplikovat. Neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který ukazuje život v gastronomickém průmyslu. Zábavu i napětí. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo,“ říká Pohlreich.

Jak tedy mimo jiné prozradil v úvodním videorozhovoru, který vznikl při natáčení v restauraci na Plzeňsku: „Já si myslím, že spousta těch restaurací se prostě pere na hranici přežití. A rozhodně si nemyslím, že gastronomický svět to bude mít v příštích letech nějak zásadně jednoduché.“ Tak jim držme palce, ať se máme kde najíst.

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Ano, šéfe! natočilo první díly v roce 2009 a pokračuje v tom i v roce 2026.
Ano, šéfe! 2026 zprostředkovává opět pohled i do kuchyně restauračních podniků, které mnohdy bojují na hranici přežití.
Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich je občas drsný, aby danou kuchyň či kuchaře někam smysluplně posunul.
Ani v Ano, šéfe! 2026 nechybí Pohlreichovy lekce vaření.
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