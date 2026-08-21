Ano, oblíbený licenční pořad Ano, šéfe! startující v roce 2009 – vycházející z formátu Gordona Ramseyho Kitchen Nightmares – je zpět. První díl už je na Prima+, na televizních obrazovkách se objeví příští týden. S rázným, zkušeným a přitom občas i laskavým Zdeňkem Pohlreichem v hlavní roli. S často utrápenými a zoufalými provozovali restaurací i strávníky na druhé straně barikády, bez nichž se ovšem žádná restaurace neobejde.
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„Za svůj úspěch a za nějakou svou kariéru všichni musíme nějak zaplatit. Je na každém, aby si zhodnotil, jak dobrý ten deal je nebo není,“ konstatuje suše v úvodním videu v odpovědi na otázku ohledně vyhoření či zdravotních problémů. A dodává, že ho vlastně překvapuje, že jeho seniorská práce ještě vůbec zajímá či ovlivňuje i hodně mladé lidi.
Principiálně je tedy jasné, že další řada gastronomické reality show Ano, šéfe! opět naservíruje jak zábavu vycházející z celé řady až absurdních situací a příběhů, tak tipy, jak postavit na nohy skomírající gastropodnik. Často pomohou i Pohlreichovy trefné připomínky, někdy podnik rozebere téměř na součástky, aby ho pomohl postavit zdravěji a funkčněji.
Samozřejmě opět nechybějí kritické pohledy do kuchyně, z níž talíře s pokrmy na stoly restaurací, hospod či bister míří. Koho by to nezaujalo, když přinejmenším čas od času do hospody za jídlem zamíří každý z nás. A třeba se v další řadě objeví i ta „vaše“, kam někdy chodíte.
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Jak se situace na bojišti mění podle „šéfa“? „Podnikání v gastronomii je dneska tak složité, že se snažím minimálně řešit věci, které sice vidím, že by se na tom dala vystavět kontroverze, ale nevšímám si jich. Mám velkou dávku obdivu k lidem, kteří v té branži dělají a vydrží. Tak proč jim to komplikovat. Neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který ukazuje život v gastronomickém průmyslu. Zábavu i napětí. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo,“ říká Pohlreich.
Jak tedy mimo jiné prozradil v úvodním videorozhovoru, který vznikl při natáčení v restauraci na Plzeňsku: „Já si myslím, že spousta těch restaurací se prostě pere na hranici přežití. A rozhodně si nemyslím, že gastronomický svět to bude mít v příštích letech nějak zásadně jednoduché.“ Tak jim držme palce, ať se máme kde najíst.
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