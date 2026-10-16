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Pohlreich v Ano, šéfe! dovedl hobby kuchaře na venkově k vymazlené kuchyni

Martina Čermáková
Malebná hospůdka s venkovní zahrádkou a profi kuchyní čisťounkou jako klícka. To našel Zdeněk Pohlreich v Jenčicích na další štaci aktuální řady Ano, šéfe! 2026.

Háček je v tom, že provozovatelem restaurace U Kaštanu je amatérský kuchař-nadšenec Zdeněk, co se vše učí sám a nikdy nebyl ani na žádném kurzu vaření. Nemá zažité žádné základy. A k ruce má kolegu, kterého z učení na kuchaře vyhodili a jediná jeho praxe je dvouletá brigáda v McDonaldu.

V jídelníčku se na šéfa při první návštěvě smějí honosné názvy a nabídka jídel, které v běžné hospodě na českém venkově – pokud tam vůbec nějaká je – rozhodně nečekáte. A koncept postavený na burgerech. Jenže líp se to čte, než to na talíři vypadá. A hlavně než jak to chutná. O rostbífu nakrájeném po vlákně, místo napříč, ani raději nemluvě.

Od připos.ané kuchyně k dobré venkovské

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Jenčice, restaurace U kaštanu
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Jenčice, restaurace U kaštanu
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Jenčice, restaurace U kaštanu
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Jenčice, restaurace U kaštanu
16 fotografií

Zdeňkův jmenovec by přitom chtěl nabízet služby na vysoké úrovni v obci v nádherné české krajině. Je to doslova jeho sen a je ochoten pro to udělat maximum. Jen se jeho koncept nesetkal u místních tak úplně s pochopením, a vlastně není úplně divu. „Je potřeba to tu uchopit na sto procent, nebo zavřít,“ má mladý muž jasno. A pevně doufá, že mu s tím Zdeněk Pohlreich pomůže a profesně ho posune.

Pohlreicha zarazí už thajská polévka v menu uprostřed Českého středohoří. „Mně se tu někdo snaží říct, že o vaření něco ví, snaží se myšlenku korigovat tak, aby ho místní neposlali k šípku,“ osahává si terén. A projde si i kuchyni. „Na poměry tohoto pořadu to u vás vypadá ukázkově, ale jídlo musí zvonit, aby k tobě lidi chodili.“

Upečte si anglický rostbíf. Podle Pohlreicha není nic jednoduššího

Samozřejmě si podnik projde zátěžovým testem, který ukáže slabiny kuchyně, kde nedělají profíci. Nestíhají. „Teď nastává situace, které v gastronomii říkáme: vlítly ho*na do větráku… Protože mají hotové čtyři stoly, ale mají jich tam dalších asi deset,“ vysvětluje Pohlreich zmatek probíhající v kuchyni.

Ano, šéfe! 2026

Jako amatérský nadšenec má obrovskou výhodu – je lačný učit se, aby se co nejvíc posunul, stejně i jeho kolega. A tak to šéf vezme zgruntu, od masa přes poctivou venkovskou kuchyni po jahodové knedlíky – viz úvodní video – či studenou jahodovou polévku do letních veder.

A vrhli se společně i na maso, jak ho porcovat i upravovat, jak zužitkovat celé kuře či připravit šťavnatý řízek. Jak se nepodbízet a přitom dát hostovi dobře najíst. Mimochodem, Pohlreichův návod, jak získat kuřecí prsa za pár desítek korun, si můžete připomenout v archivním článku i ve videu:

1. listopadu 2012

„Pochopil jsi, o co jsme se tu pokoušeli?“ zeptá se šéf nakonec a odjede. Už je jen a jen na nadšencově týmu, jak další provoz hospůdky zvládne. A osazenstvo hospůdky, s letním posezením jako na italském venkově, to zvládne.

Když přijede šéf zhruba po měsíci na neohlášenou kontrolu, vyslouží si hospůdka v Jenčicích jednu opravdickou hvězdu. Příprava jídel pro šéfa sice proběhne ve stavu mírné nervozity – jak majitel vysvětluje: „V sobotu máme svatbu, zítra letní kino, snažíme se.“ A šéf si jídlo opravdu pochvaloval.

Recept na krémové jahodové tvaronočky, které vás pošlou do ráje

„V tomhle počasí je to zásah na komoru. Vůbec to není špatné. Vždycky jsem si přál přijít do hospody, ve které se vaří podle počasí. Což se tady stalo. Sýr je z lokální produkce, a vůbec není špatnej. Asi bych si přál víc omáčky k panence, ale vůbec to není zlý.“ Konstatuje, že jediné, co týmu chybí, je kvalitní praxe. A ta jedna hvězdička by jim ji měla dopřát.

Jaké to bylo U Kaštanu?

Majitel půvabné venkovské hospůdky Zdeněk Kotulan vysvětluje: „Natáčení nebylo jednoduché. Fakt je to náročných pět dní, navíc pro nás to byla těžká zkouška, která nás hlavně donutila zamyslet se, jak dál. S tím se ale nese pocit zadostiučinění vůči těm, kteří nám nevěřili. Mohou se přesvědčit, že to umíme.“

A dodává: „Zdeňka Pohlreicha velmi respektuji a uznávám. O to víc si cením toho, že nás, v rámci možností, pochválil. Ta pochvala samozřejmě patří všem kolegům. A jestli se chcete přesvědčit, jak nám to jde, stavte se. Těšíme se na vás.“

Měli byste chuť zajít v Jenčicích do hospůdky U kaštanu?

celkem hlasů: 9

Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich

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