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Pohlreich s Mexikáncem křísili v Ano, šéfe! mexickou restauraci bez chuti

Martina Čermáková
Když Zdeněk Pohlreich dorazil začátkem letošního léta na plzeňské Slovany, našel skomírající mexickou restauraci, kde na bohaté dekorace doslova usedal prach, a v kuchyni to jelo sice rychle, ale bez pořádné chuti a šťávy. Prostě zaběhlá rutina, které chyběl odstup, pohled zvenčí a čerstvý vítr.

V restauraci Pancho’s v Plzni ho přivítal provozní Petr, který má na starosti vlastně všechno – také vaří a pomáhá i na place. Po jedenácti letech už mu prý však došly nápady, jak restauraci dál posunout, aby pro hosty byla pořád zajímavá. Ale má jasno, že ji chce zmodernizovat.

Šéf si objedná hamburgesu, quesadillu s kuřecím masem, grilovaný kaktus, vše mu během chvilky přistane na stole. „Vypadá to podle očekávání,“ konstatuje opatrně šéf. Jenže po ochutnání musí dodat, že je to sice hodně teatrální, ale bez chuti. A zdaleka ne vše připravované čerstvé, což nikoho nenadchne. „A pořád se mi zdá, že jím dokola to samé. Autenticitu to tedy nemá ani náhodou,“ dodává.

Pancho’s v Plzni pomohl vzkřísit Mexičan Oscar

Prima TV, Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Plzeň, PANCHO
Prima TV, Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Plzeň, PANCHO
Prima TV, Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Plzeň, PANCHO
Prima TV, Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Plzeň, PANCHO
17 fotografií

Šéf má jasno. „S bolševickou otevřeností musím říci, že mi to nechutná. Výhodou stáří je, že už víš, co nechceš. A tohle nechci,“ neodpustí si. A jen doufá, že v kuchyni nenajde dvoumetrového kuchaře. Naštěstí ne, v Pancho’s vaří Kristián z Kolumbie, který je šťastný, že u náš může žít a pracovat – jak pokorně sdělil Zdeňku Pohlreichovi pomocí překladače.

A kde jsou majitelé? Ty si musel Zdeněk Pohlreich najít sám, na natáčení nedorazili. Našel je v obchůdku s květinami a dekoracemi na druhé straně Plzně, a tak nějak rezignovaně mu vyprávěli, že jsou smíření s tím, že každý měsíc restauraci dotují zhruba 100 tisíci Kč.

Nakopnutí pravým Mexikáncem...

Zátěžový test kuchyň i obsluha zvládla na jedničku – co se rychlosti přípravy a obsluhy týká. S jídlem už to bylo horší, alespoň mladá generace si tedy rozhodně servítky nebrala – podobně jako šéf. A ten si ještě přisadil i co se prvního dojmu potenciálního hosta týká. Pancho’s prostě už z ulice působila utrápeně. Podobně jako to rádoby mexické jídlo...

Ano, šéfe! 2026

„Dobrý znamení je, že ho to vzalo, to je totiž signál, že s tím chce něco dělat,“ reagoval šéf na to, že provozní Petr – jehož dcera v Pancho’s dělá na baru – se téměř zhroutil. Uznal, že šéfkuchař z Prahy má ve všem pravdu, jen ho drsná kritika tváří v tvář prostě dostala.

Nicméně šéf se rozhodl dát této mexické restauraci šanci, protože se o personálu nedalo říct, že by se nesnažil. Jen se asi tak podivně točili v kruhu. A protože se sám za velkého znalce mexické kuchyně nepovažuje, dal na tip od kolegů: kuchaře Oscara z pražských Holešovic, nefalšovaného Mexikánce.

Všichni z něj byli doslova nadšení, protože to spolu s dobrými surovinami kuchyň doslova rozvonělo a rozproudilo – jak je evidentní z úvodního videa, kde Oscar vaří carnitas – vepřové se šťávou z citrusů a lahví coca-coly. Šéf zase přispěje peruánským receptem na ceviche, tedy syrové ryby „uvařené“ pomocí šťávy z citrusů – recept na videu a v článku zde:

23. října 2014

Oscara a jeho znalostí a zkušeností si v Pancho’s užívali dva dny a snažili se naučit se maximum. Mezitím se majitelka s provozním vrhli i na interiér, zahrádku a pořádný úklid. Hned vše vypadalo lépe i navenek. A tak mohl šéf odjet s pocitem, že sice nic není jisté, ale v Plzni to vypadá slibně.

A když se za měsíc přijel podívat a ochutnat? Už zvenčí to vypadlo lépe, pohráli si tu i s venkovní fasádou, vše bylo živější a přívětivější. A šéf na návratech miluje, když je vidět, že se na to majitelé ani personál nevykašlali. „Pracujeme na tom dost dlouho. Chtěl bych, aby mu to chutnalo,“ uvedl s nadějí v hlase provozní Petr, když si šéf u něj objednal.

„Voní to docela dobře, je vidět, že rychlost jim zůstala, ale jídlům se někdo malinko věnoval. Je vidět, že se někdo poučil. Má to hezký kick,“ mohl šéf s radostí konstatovat, když ochutnal vybraná jídla. „Dobrá letní jídla, plná chutí,“ dodal s nadšením, že na dobrou mexickou by se tu zastavil. K pochvale za pořádný kus práce navíc přidal nálepku se dvěma hvězdami.

Zašli byste do plzeňské Pancho’s na mexickou kuchyni?

celkem hlasů: 8

A jak dnes na natáčení vzpomíná hlavní kuchař restaurace Pancho’s Petr Ivanič? „Ještě jsem se z toho nevzpamatoval, kolik hvězd jsme nakonec dostali, a jaké ocenění naší práce to je. Teď se sice pereme se závistí, což nás mrzí, ale bojujeme. Obecně platí, že návštěva Zdeňka nám moc pomohla. Takže ne, nelituji, že jsem se přihlásil. Každé slovo, které Zdeněk pronesl, byla pravda. A nám pomohlo, protože v provozní každodenní slepotě je mnoho věcí, které přehlédnete. On je s odstupem vidí jinak a správně,“ má Petr Ivanič naprosto jasno.

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