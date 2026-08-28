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Ano, šéfe! s Pohlreichem stavělo na nohy novoborskou klasiku U zlatého buřtu

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Tento zájezdní hostinec pamatuje doby, kdy se tam už v devadesátkách jezdívaly dobře najíst celebrity, na což původní majitel vzpomíná dodnes. Hýčká si snímek s Ivetou Bartošovou u krbu či s tehdejším ministrem zahraničí, či pozitivní recenze celebrit – od Vlastimila Brodského po Ionu Machálkovou.

Zakladatel této restaurace se totiž poctivému hospodskému řemeslu naučil v Rakousku, kam po revoluci odjel na šest let. Pak si otevřel hostinec U zlatého buřtu, v místě, kde už kdysi zájezdní hospoda dobře fungovala. V Novém Boru, v části Pihel. A fungovalo to dobře. Právě tuto dobu tu zažil i Štěpán, současný provozovatel a šéfkuchař, měl tedy šanci se lecčemus přiučit.

NIcméně… „Jedeme do zájezdní hospody, do které se dřív chodilo na lepší. V současné době není podnik v nejlepší kondici, ale převzali ho Zuzka se Štěpánem a snaží se s tím něco udělat,“ popisuje v úvodu letošní premiérové řady Ano, šéfe! Zdeněk Pohlreich. Tak jak to tedy je?

Zájezdní hostinec U zlatého buřtu v Novém Boru

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, U zlatého buřtu, Nový Bor
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, U zlatého buřtu, Nový Bor
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, U zlatého buřtu, Nový Bor
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, U zlatého buřtu, Nový Bor
22 fotografií

Vlastně to vypadá, že šéf na místě potká tým, který přesně ví, kde ho bota tlačí. „Máme problém s ekonomikou. Hledáme, kde ušetřit, co dělat pro to, abychom měli také nějaký zisk. Možná nakupujeme draze, špatně investujeme,“ je si vědom Štěpán. To potvrzuje i Zuzka: „Štěpán nakupuje megalomansky. Ve větším množství, než by musel. A pak říká, že mu nezbývá tolik, kolik by si představoval.“

Ano, šéfe! 2026

Český licenční pořad podle formátu Gordona Ramseyho Kitchen Nightmares. Pochopitelně s některými technickými inovacemi oproti startu pořadu v roce 2009.

A jak to vidí šéf? „Jídlo máte, kulantně řečeno, tradiční, což znamená bez nápadu. Navíc studené,“ konstatuje po ochutnání z nabídky. V kuchyni projde s personálem i zázemí, sklady a lednice, a samozřejmě i styl práce a fungování týmu. Nekompromisně se Štěpánem probere zásoby a donutí ho vyházet nasyslené množství náhražky másla. A upozorní i na nevlídné okolí a vstup do restaurace, což host vždycky vidí jako první.

Štěpánovi, který funguje na první našlápnutí – a proto za ublížení na zdraví skončil na několik let ve vězení – se to moc nelíbí. Uzná ovšem, že šéf má téměř ve všem pravdu. Proběhne samozřejmě i zátěžový test, a Zdeněk Pohlreich si sám zavaří a rozproudí to v kuchyni i na place, ať si všichni vyzkouší, že to šlapat může.

Pomůže to podniku, který se po Štěpánově návratu na plac zřejmě prostě potřebuje postavit na nohy? Vypadá to, že Štěpán a jeho žena Zuzka se opravdu hodně snaží… A šéf to po svém návratu – už čistě coby host – chtě nechtě jejich jídlo jednou hvězdou prostě ocení. Protože dobře se najíst v tradiční příjemné hospodě rozhodně není samozřejmost.

21. srpna 2026

Zájezdní hospoda s hvězdou už za zkoušku stojí

S odstupem nějakého času od natáčení provozovatelka restaurace U Zlatého buřtu Zuzana Danišová konstatuje, že potřebovali dát světu vědět, že opět fungují, a dobře. A v tom jim natáčení opravdu pomohlo.

I v letošní řadě je znát, že s lety se změnil i přístup šéfa – Zdeňka Pohleicha – k provozovatelům restaurací a kuchařům. „Podnikání v gastronomii je dneska tak složité, že se snažím minimálně řešit věci, které sice vidím, že by se na tom dala vystavět kontroverze, ale nevšímám si jich. Mám velkou dávku obdivu k lidem, kteří v té branži dělají a vydrží. Tak proč jim to komplikovat. Neděláme vzdělávací pořad, ale takový, který ukazuje život v gastronomickém průmyslu. Zábavu i napětí. Zkrátka to, že je restaurace živý organismus, ve kterém jde, kromě jiného, také o jídlo.“

„Díky panu Pohlreichovi jsme se naučili nakupovat ekonomicky. Také jsme se sehráli a vydáváme minutky rychleji,“ vypočítává ex post Zuzana Danišová. Konstatuje, že pro ni natáčení nebylo vůbec komfortní – a pokud by to situace nevyžadovala, rozhodně by si ho nevybrala – své ovoce šéfova mise přinesla. A dodává i za svého muže Štěpána: „Gastro je těžké řemeslo, ale děláme ho rádi.“ Můžete se proto stavit a ochutnat, co umí.

Pohlreich v Ano, šéfe! 2025 napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Jak na vás v 1. díle Ano, šéfe! 2026 zapůsobil zájezdní hospoda U zlatého buřtu?

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