Potkali se v Janečkově restauraci s pivovarem Malý Janek ve středočeských Jincích. Že tento podnik volá o pomoc, je šéfovi jasné na první pohled – bezútěšná je totiž tato hospoda už od pohledu. Lákat na neomezenou konzumaci piva za 490 Kč a umolousané cedule, to o prosperitě a jasném směřování podniku moc nesvědčí.
Příběh, jak si Jiří Janeček těsně před covidem pořídil k pronajatým restauračním a hotelovým podnikům v Praze ještě vysokou půjčku na pivovar v Jincích – tzv. pro radost, dokáže šéf ještě vyslechnout s určitým pochopením. Stejným marasmem si za covidu prošly všechny restaurace – ty šéfovy ovšem na rozdíl od těch Janečkových v Praze prosperují dodnes. Takže veškerá omáčka okolo jsou pro Zdeňka Pohlreicha jen výmluvy profesionálního žvanila. Víc ho zajímá kuchyně.
Malý Janek v Jincích potřebuje pořádnou péči
Začne samozřejmě od jídelního lístku, který spíš připomíná excelové tabulky křížené s domácím albem majitelova jezevčíka Broka, který roluje po lokále mezi hosty. „Z jídelníčku na tebe skáče tisíc údajů a k tomu tady chodí jezevčík. Ustrnuli tu před těmi šesti lety. Působí to chaoticky, když si ale dáš za 490 korun neomezeně chlastu, je ti to asi jedno,“ ventiluje své pocity z pozice hosta Pohlreich.
Kuchař Zdeněk je pro změnu plukovník ve výslužbě, hobby kuchař jako vyšitý – jeho pivovarský guláš prý chutnal tak, že něco podobného šéf jedl naposledy na vojně. „V salátu hodně dresinku, výpečky ve vodě, je to takové neprofesionální – navíc frajerovi zamkli sůl,“ konstatuje suše. Jeho hodnocení se sice osazenstvu kuchyně nelíbí, ale rádi si nechají poradit.
|
Pohlreichova mise 2026 přináší s Ano, šéfe! další příběhy iluzí, zmaru i naděje
Už proto, že šéfův zátěžový test je pořádně vyškolí a nechá je podusit ve vlastní šťávě. Nestíhají, drtí je milion různých objednávek z chaotického jídeláku, špatné vybavení kuchyně i žoviální chování majitele, který se tváří, že je vše v nejlepším pořádku. A jídlo navíc spoustě lidí nechutná. „Praha je zhruba ve stejném stavu jako vaše kuchyně,“ sdělí zadluženému majiteli, který se soustředí hlavně na pivovar, ale kuchyně mu uniká.
Přitom má za barem vlastního syna, který se stará i o provoz ubytování, takže zastání má. Personál se přimlouvá, aby se tatík věnoval pivovaru, kde působí jako sládek, a restaurační provoz nechal na synovi. Je otázka, zda se Tomáš moc nepotatil a nepůjdou mu víc výmluvy, proč něco nejde.
Pivovar potřebuje dobrou baštu k pivu
Kdo je každopádně nadšený z toho, že obávaný šéf navlékl kuchařský rondon, je Zdeněk s kolegyní Kateřinou z kuchyně. A když ochutnají Pohlreichovy pivovarské lahůdky – respektive jídla hodící se k pivu – úplně roztají. Čichli si konečně alespoň trochu k tomu, že i za méně dřiny lze s kvalitními surovinami v kuchyni dosáhnout něčeho dokonalého, když člověk ví jak. A jako správní dříči si to vezmou za své.
„I kdybys viděl sto dílů šéfa, nikdy tě to nepřipraví na to, co tě čeká,“ myslí si Pohlreich – a má bezpochyby pravdu. I jmenovec Zdeněk měl Ano, šéfe! nakoukané, a přesto vařil jako hobík. A stejně tak pro šéfa byla i tato štace kousek od Prahy další naprosto unikátní zkušeností.
Jiří Janeček, provozní pivovaru a restaurace Malý Janek to ze svého pohledu shrnul takto: „Návštěva Zdeňka Pohlreicha nám dala nový pohled na provozování restaurace. Máme nové zákazníky, což je fajn, protože chodí za jídlem. Naše produkce byla zaměřena na pivo, ale jídlo je stejně důležité. Takže mu věnujeme stejnou pozornost.“
A když se po čase do Malého Janka vrátil Zdeněk Pohlreich, aby nabídku kuchyně opět zcenzuroval, neudržel se. Ti pracanti v kuchyni si podle něj hvězdu zaslouží. Tak ji dostali. Ostatní už je na nich a provozovateli – jen čas ukáže, zda tu společnou zkušenost dokážou zužitkovat a Malého Janka to posune dál od kolapsu. Aktuálně tu na čepu nabízejí deset druhů piva i již zmíněnou neomezenou konzumaci piv s ubytováním a se snídaní – pro jednoho za 1290, pro dva lidi za 1980 Kč. A docela zajímavé denní menu inspirované šéfem. Kostky jsou vrženy.
|
Pohlreich v Ano, šéfe! 2025 napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo