„Jsem Roman a jsem tu nejen pro vaření, ale tak nějak holka pro všechno. Restaurace patří mojí bývalé ženě, která má restauraci ještě jednu, a té se daří,“ představí se divákům letošní premiérové řady primáckého Ano, šéfe“ šéfkuchař bílinské Bašty, který má v objektu zároveň na starosti i ubytování, což se jeho přítelkyni nelíbí. Kuchař se má prostě plně věnovat kuchyni.
Hned při první ochutnávce z menu bílinské Bašty je Zdeňku Pohlreichovi tak nějak jasné, že její hlavní kuchař Roman Schwarz vařit umí, ale menu i jídla samotná jsou jeden velký chaos, který moc nedává smysl. Stejně jako podoba s nabídkou podniku na náměstí. Dali byste si v restauraci kuřecí ouška nebo langoš? Šéfovi je jasné, že s takovou paní majitelka své peníze zpátky neuvidí nikdy. Zajímá vás částka? Šéf ji zmiňuje ve videu.
Bašta v Bílině šéfa nakonec mile překvapila
Nejprve vytáhne vyhaslého šedesátníka v pozici kuchaře makajícího sedm dní v týdnu a bez dovolené – ven z kuchyně. Stejně jako jeho velmi šikovného syna Jonáše, číšníka. A vezme je na jejich oblíbený motokros. Jezdili oba, teď není čas, navíc netrénují, ale nezapomněli. Krev v žilách jim to přinejmenším opět rozproudilo.
Ano, šéfe! 2026
A zpět do kuchyně. Aby zkušený šéf posléze personálu Bašty nastínil v praxi, v čem je největší chyba podniku, nechá je projít tradičním testem a zařídí jim plně obsazenou hospodu. „Zajímá mě, jak budete fungovat, když budete pod tlakem,“ konstatuje stoicky a vzápětí už jen sleduje kupící se problémy. Jídelní lístek, kde si každý host sám sestaví z menu sám jídlo na míru, je pro kuchyň prostě smrtící. A koneckonců i pro obsluhu.
„To, co mohlo skončit jako reklama na hospodu, nakonec dopadlo pro tým restaurace jako ostuda,“ zalituje šéf, ale otáčí list a raději naučí Romana a jeho pravou ruku v kuchyni pár triků. Přidá i bonus navíc. „A protože jsem starej boomer a tyhle věci jsou mi proti srsti, opustím vás a tady holky vám nafotí vaše jídla pro další prezentaci nově,“ odjíždí bez jakéhokoliv očekávání, jakým směrem se Bašta do budoucna vydá.
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Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich
V Baště do toho šlápli, kuchyň rozjeli
Jako obvykle se Zdeněk Pohlreich do Bíliny a Bašty vrátil, aby ochutnal z nového meníčka. Přijede v čase pozdějšího oběda, polévky už nejsou a minutkové menu k dispozici pro změnu ještě není. A verdikt ochutnávky? „Ne že by se na tom nedalo pracovat, ale je to solidní,“ konstatuje šéf. Ve finále u stolu ocení spoustu kuchařské práce, která je na jídlech vidět.
„Tohle je jak od mámy,“ téměř si mlaská nad králičím stehnem pečeným s bůčkem, se zelím a domácím knedlíkem. „Dnes se všichni šulíni ohánějí tím, že jsou jejich jídla poctivá. Jenže tady je to bez keců. Takový krásný čurbes na talíři,“ konstatuje s uspokojením.
Nakonec odmění restauraci Bašta a jejího kuchaře s kuchařkou nejen slovními komplimenty, ale také dvěma hvězdičkami. Protože ví, že v této kuchyni jsou dvě hvězdy – mimochodem, toho králíka dělala ona.
Jak na natáčení vzpomíná hlavní kuchař restaurace Bašta v Bílině? „Natáčení proběhlo už před měsíci, takže samozřejmě mnoho věcí vybledlo. Ale faktem je, že některé Zdeňkovy tipy se snažíme udržet. Naučil nás třeba, jak hospodařit, mít ke kuchyni jednodušší přístup. Takže z jedné suroviny umíme udělat až tři pokrmy, což šetří čas i peníze. To bych všem restauratérům doporučoval,“ konstatuje Roman Schwarz.
A jestli by se Roman do Ano, šéfe! přihlásil znovu? „Asi jo, bylo to přínosné a ve finále nás to bavilo. Otevřelo nám to oči, což nejde, když se denně točíte v kruhu. Za mě to bylo dobré rozhodnutí,“ uzavírá spokojeně.