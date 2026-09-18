Hamrovka – kde v kuchyni bojují o přežití podniku tři generace žen – je v aktuální řadě primácké reality show Ano, šéfe! další zastávkou mise Zdeňka Pohlreicha za nápravou českého gastronomického světa. Jenže... Lze vůbec zachránit vesnickou hospodu, když je tento typ podniku v Česku na vymření? Realita je neúprosná, a je fajn si to uvědomit.
Šéfkuchařka podniku Martina Fischerová si Hamrovku otevřela tak trochu na truc otci, který s rodinou nežije – aby mu dokázala, že není k ničemu. A je v tom natolik urputná, že v kuchyni zapřáhla i svoji mámu a babičku. Dře sedm dní v týdnu bez ohledu na to, jestli vydělává. To není dobré.
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Šéf při první návštěvě ochutná bramborák s trhaným masem, pizzu, knedlíčkovou polévku, steak z krkovičky, hamburger a tagliatelle. Jeho verdikt je zdrcující. Už polévka je studená a přesolená, ostatní je mdlé. „Zdá se mi, že se tu chuťově nic neděje – tady vidíš, co všechno je blbě,“ vysvětluje šéf. A řečnicky se ptá: „Proč lidi vaří takové věci?“
V kuchyni pak zjistí, že rodina – tedy maminka a babička – Martině pomáhají prakticky zadarmo. Ale musí jim třeba nad talířem s trhaným masem říct: „Tohle není jídlo ani pro psa.“ Kuchyně, kde pracuje čtyři pět lidí, kde jsou dobré suroviny a čisto, musí prostě být schopna vydat pořádné jídlo. Teprve když si kuchyň projde pořádným testem s úplně plnou hospodou, tak si to snad uvědomila i Martina.
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Dojde i na slzy, ale Martina je urputná. „Musím se hecnout a dát to.“ Základy má Martina dobré a v kuchyni má opravdu skvěle čisto. Navíc – jak prozradí šéfovi babička – je velkou šéfovou fanynkou už dlouhé roky, něco by tedy mohla pochytit. Zdeněk Pohlreich tomu ale velkou naději nedává: „Vůbec netuším, jestli má tohle naději na revitalizaci. Jestli by se na to mělo sázet, držel bych se peněženky jako klíště.“
Nicméně šanci Martina a její tým dostanou – šéf rozehraje, co by se na venkově, kde je navíc v sezoně opravdu živo, mohlo chytit. Podívejte se na video, jak šéf po boku s Martinou navařil. A celému týmu chutnalo. Dokážou něco podobného sami? A udrží tu nastavenou kvalitu?
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Nicméně, jak to Martinou a její hospodou a týmem nakonec dopadlo? Šéf se dojel přesvědčit, jestli Hamrovka v Dobřívě stále stojí a prosperuje. Objedná si, ochutná, zhodnotí: „Polévka by mohla být slanější, guláš je celkem dobrý, kuřecí směs nemusí být tolik nabombená, pizza je upečená pěkně, schnitzel je standardní a salát je fakt dobrej. Je to celé průměrné. Neurazí – nenadchne, ale gastro destinaci si z tohoto místa neuděláte.“
Nicméně Martina je spokojená a pochvaluje, že se lidé vracejí a byznys roste. Od šéfa koneckonců přece jen dostane jednu hvězdičku – šéf má totiž vrcholný respekt k pracovitým lidem, kteří jdou za svými sny přes hranici zdravého rozumu. A to Martina dělá den co den, sedm dní v týdnu.
A jak vzpomíná Martina Fischerová, provozovatelka a šéfkuchařka restaurace Hamrovka v Dobřívě, na velmi intenzivní natáčení? „Na mé lásce k vaření se nezměnilo nic. Pořád vařím ráda a asi to tak zůstane. Koneckonců to můžou posoudit hosté, my máme tým v kuchyni stále stejný. Takže to, co ochutnal pan Pohlreich, si mohou dát i naši hosté.“ Přiznává, že kritika ji zdrtila, ale že si snad všichni z týmu z natáčení odnesli to, co je potřeba.