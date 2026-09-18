Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nestačí, že je hospodská dříč. Pozvedlo Ano, šéfe s Pohlreichem Hamrovku?

Autor:
Ryze ženské osazenstvo kuchyně i ryze ženská obsluha venkovské restaurace Hamrovka přivítaly štáb pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem v čele v Dobřívě na Rokycansku. Po zásluze je pochválil za čistotu, což se moc často neděje. Na jídle si ovšem moc nepochutnal, i když kuchyni šéfuje vyučená kuchařka se čtrnáctiletou zkušeností.

Hamrovka – kde v kuchyni bojují o přežití podniku tři generace žen – je v aktuální řadě primácké reality show Ano, šéfe! další zastávkou mise Zdeňka Pohlreicha za nápravou českého gastronomického světa. Jenže... Lze vůbec zachránit vesnickou hospodu, když je tento typ podniku v Česku na vymření? Realita je neúprosná, a je fajn si to uvědomit.

Šéfkuchařka podniku Martina Fischerová si Hamrovku otevřela tak trochu na truc otci, který s rodinou nežije – aby mu dokázala, že není k ničemu. A je v tom natolik urputná, že v kuchyni zapřáhla i svoji mámu a babičku. Dře sedm dní v týdnu bez ohledu na to, jestli vydělává. To není dobré.

Hamrovka na Rokycansku v Ano, šéfe!

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka
14 fotografií

Šéf při první návštěvě ochutná bramborák s trhaným masem, pizzu, knedlíčkovou polévku, steak z krkovičky, hamburger a tagliatelle. Jeho verdikt je zdrcující. Už polévka je studená a přesolená, ostatní je mdlé. „Zdá se mi, že se tu chuťově nic neděje – tady vidíš, co všechno je blbě,“ vysvětluje šéf. A řečnicky se ptá: „Proč lidi vaří takové věci?“

V kuchyni pak zjistí, že rodina – tedy maminka a babička – Martině pomáhají prakticky zadarmo. Ale musí jim třeba nad talířem s trhaným masem říct: „Tohle není jídlo ani pro psa.“ Kuchyně, kde pracuje čtyři pět lidí, kde jsou dobré suroviny a čisto, musí prostě být schopna vydat pořádné jídlo. Teprve když si kuchyň projde pořádným testem s úplně plnou hospodou, tak si to snad uvědomila i Martina.

Pohlreich v Ano, šéfe! 2025 napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Dojde i na slzy, ale Martina je urputná. „Musím se hecnout a dát to.“ Základy má Martina dobré a v kuchyni má opravdu skvěle čisto. Navíc – jak prozradí šéfovi babička – je velkou šéfovou fanynkou už dlouhé roky, něco by tedy mohla pochytit. Zdeněk Pohlreich tomu ale velkou naději nedává: „Vůbec netuším, jestli má tohle naději na revitalizaci. Jestli by se na to mělo sázet, držel bych se peněženky jako klíště.“

Nicméně šanci Martina a její tým dostanou – šéf rozehraje, co by se na venkově, kde je navíc v sezoně opravdu živo, mohlo chytit. Podívejte se na video, jak šéf po boku s Martinou navařil. A celému týmu chutnalo. Dokážou něco podobného sami? A udrží tu nastavenou kvalitu?

Chytla se Hamrovka?

Nicméně, jak to Martinou a její hospodou a týmem nakonec dopadlo? Šéf se dojel přesvědčit, jestli Hamrovka v Dobřívě stále stojí a prosperuje. Objedná si, ochutná, zhodnotí: „Polévka by mohla být slanější, guláš je celkem dobrý, kuřecí směs nemusí být tolik nabombená, pizza je upečená pěkně, schnitzel je standardní a salát je fakt dobrej. Je to celé průměrné. Neurazí – nenadchne, ale gastro destinaci si z tohoto místa neuděláte.“

Nicméně Martina je spokojená a pochvaluje, že se lidé vracejí a byznys roste. Od šéfa koneckonců přece jen dostane jednu hvězdičku – šéf má totiž vrcholný respekt k pracovitým lidem, kteří jdou za svými sny přes hranici zdravého rozumu. A to Martina dělá den co den, sedm dní v týdnu.

A jak vzpomíná Martina Fischerová, provozovatelka a šéfkuchařka restaurace Hamrovka v Dobřívě, na velmi intenzivní natáčení? „Na mé lásce k vaření se nezměnilo nic. Pořád vařím ráda a asi to tak zůstane. Koneckonců to můžou posoudit hosté, my máme tým v kuchyni stále stejný. Takže to, co ochutnal pan Pohlreich, si mohou dát i naši hosté.“ Přiznává, že kritika ji zdrtila, ale že si snad všichni z týmu z natáčení odnesli to, co je potřeba.

Zaujala vás Hamrovka, zašli byste se tam najíst?

celkem hlasů: 5
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hřib královský do košíku nepatří. Za utržení hrozí až 100 000 Kč

Hřib královský (Butyriboletus regius)

Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem. Jenže ne všechno, co vypadá lákavě a je jedlé, smí skončit ve vašem košíku. Některé vzácné druhy jako hřib...

KVÍZ: Poznáte uniformy a jejich součásti podle obrázku?

Rakousko-uherská generalita

Uniformy armády se během let měnily. Poznáte je podle fotografie?

Když traviny zdánlivě pohlcují dům, vytvoří zahrada dokonalou kulisu a soukromí

Zahrada v travinách v Českém ráji od zahradní designérky a projektantky Dity...

Běžná parcela o velikosti 880 metrů čtverečních a kolem zástavba dalších rodinných domů. Co s tím, když jste si vysnili soukromí uprostřed zeleně, stejně jako majitelé moderního minimalistického domu...

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

Premium
Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

Ani náznak otlaku. V bavorské fabrice ručně šijí pohorky, které vydrží i dekády

Premium
Kousek za Mnichovem sídlí v polích manufaktura, kde už přes 100 let ručně...

Kousek za Mnichovem sídlí v polích manufaktura, kde už přes 100 let ručně šijí boty. Jejich výrobky dokážou spolehlivě sloužit desítky let i v dnešní rychloobrátkové době. Magazín Víkend DNES měl...

Nestačí, že je hospodská dříč. Pozvedlo Ano, šéfe s Pohlreichem Hamrovku?

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Hamrovka

Ryze ženské osazenstvo kuchyně i ryze ženská obsluha venkovské restaurace Hamrovka přivítaly štáb pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem v čele v Dobřívě na Rokycansku. Po zásluze je pochválil za...

18. září 2026

Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?

ilustrační snímek

Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....

18. září 2026

Sýkorky koňadry umějí být krvelačné. Jiné ptáky dokážou i zabít, říká ornitoložka

Premium
Marie Provazníková

Proč na česká krmítka nejčastější přilétávají právě sýkorky koňadry? Jak to, že jsou pojmenované podle koně, a k čemu potřebují vidět UV záření? To vysvětluje přírodovědkyně Marie Provazníková, jež...

17. září 2026

Česko limit na houby nezná. Za hranicí se košík počítá na kilogramy

Chcete v cizině na houby? Zaplatíte 10 eur za vstup a ani majitel lesa nesmí brát, co chce

Zatímco český houbař bere víkendový výlet do lesa s košíkem jako svaté národní právo, za hranicemi se z nevinného koníčku stává kafkovská noční můra plná absurdních nařízení. Představte si, že musíte...

17. září 2026

Místo biče aerodynamický třesk. Jak se z pracovního nástroje stala zábava

V práskání bičem se po celém světě pořádají soutěže.

Práskání bičem už dávno není jen výsadou pastýřů a honáků dobytka. Člen americké Bičařské síně slávy Martin Štulla v rozhovoru přibližuje, jak se z praktického nástroje stal sport i vášeň.

17. září 2026

Zahradní architekti vybrali z čtenářských zahrad ty pro ně nejzajímavější

Podívejte se, jak dopadlo 2. kolo soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 dospěla do finále, známe vítěze hlavních cen prvního i druhého kola. A stejně jako z toho prvního vybrali odborníci přes zeleň ty, které si zaslouží balíček...

17. září 2026

Čtenáři vybrali vítěze druhého kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2026

Soutěž
Uzávěrka soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 se kvapem blíží. Čas už je jen do středy 26. srpna.

Je dobojováno. Ve druhém kole letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada se sešlo 23 zahrad, každá jiná, a čtenáři je do 16. září do 12:00 hodnotili procenty, nakolik se jim líbí. Rozhodli tak o...

24. srpna 2026  11:34,  aktualizováno  16. 9. 13:48

Ježka v září neposuzujte podle váhy. Rozhoduje chování a místo

Ježek západní, ježek východní

Pravidlo, že každý podzimní ježek vážící pod půl kilogramu patří do krabice a záchranné stanice, už neplatí. Ochránci přírody otevřeně přiznávají, že nás tento mýtus v minulosti naučili sami. Dnes je...

16. září 2026

Na která nejšpinavější místa domácnosti při úklidu většinou zapomínáme

ilustrační snímek

Myslíte si, že máte čistý domov? Možná vás překvapí, kde všude se ukrývá prach či mastnota, nebo kde na vás číhají bakterie, plísně či alergeny. Některá místa přitom používáme každý den, ale při...

16. září 2026

KVÍZ: Poznáte uniformy a jejich součásti podle obrázku?

Rakousko-uherská generalita

Uniformy armády se během let měnily. Poznáte je podle fotografie?

vydáno 16. září 2026

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

Premium
Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

15. září 2026  11:46

Hlasujte pro nejroztomilejší mazlíčky září. Hrají o zásobu krmení i pamlsků

Anketa o nejroztomilejšího zářijového mazlíčka je tu. Bude to ten váš?

Až do konce měsíce běží anketa, v níž vybíráte nejroztomilejší mazlíky měsíce září. Čeká na vás sada mazlíčkovských fotografií od čtenářů iDNES.cz a je na vás, kterým dáte svůj hlas. Ke třem...

1. září 2026,  aktualizováno  15. 9. 9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet