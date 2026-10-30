Udělaný majitel Saša, který se snaží pravidelně chodit do posilovny, na férovku přiznává, že v podniku utopil třicet milionů. Proto také šéf našel do puntíku vymazlený lokál, perfektně vybavenou a velkou kuchyni, obrovský hospodský sál a příruční sklady jako ze žurnálu. Maso a zeleninu Saša skladuje v přilehlých garážích se zabudovanými obřími lednicemi. Vše dělá poctivě, podobně jako Rocky, který je jeho celoživotním vzorem.
Sám si také nakupuje maso z jatek, celé prase ho přijde na čtyři tisíce a zpracuje ho kompletně do posledního kousku. Škvaří si sami i sádlo. Tak jak je možné, že to poslední dobou s příjmy podniku není žádná hitparáda a mají problémy se vůbec uživit, natož aby vydělávali?
Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů
Jak vysvětluje jeho manželka Anička: „Chodí o hodně míň lidí, všechno se zdražilo. Máme problém vyjít, pořád počítáme, abychom to zvládli.“ Saša přiznává, že je provozně vyhořelý a neví, jak dál. „Budu rád, když šéf zádrhel najde a poradí,“ říká odevzdaně.
Přešlapování na místě je vidět už na jídelním lístku s podivným a nudným menu. A když vám dají – stejně jako šéfovi, i když v moc pěkné hospodě – nedochucenou studenou polévku a k dobře udělanému masu ne zrovna chutnou omáčku nebo úplně studené pečené koleno, asi už nepřijdete.
Ano, šéfe! 2026
Podle šéfa v tom není vidět žádné kuchařského umění. „Děti, přátelé, není to moc dobrý,“ musí říct v kuchyni, kde mu všichni visí na rtech a veškerou kritiku přijímají. Přesto v kuchyni panuje pohoda a dobrá nálada, romský temperament rodina nezapře. A se stejnou vervou jde i do změn navržených šéfem, který nad nimi opravdu poctivě přemýšlí.
Už proto, že podobný příběh se jen tak nevidí. Sašova rodina byla na počátku svého restauračního podnikání paralyzovaná ztrátou devatenáctiletého syna, který byl na rodinný podnik pyšný. I proto pokračují. Navíc Aničce se Sašou tvrdá hospodská práce pomáhá smířit se s nelehkým osudem. „Tu hospodu musíme nastartovat a teď máme důvod navíc,“ podotkne šéf.
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Zátěžový test v kuchyni obsluze odhalí nedostatky i rezervy a jasně ukáže, že za dosavadní „nic moc“ kuchyní se do Daliborky nikdo vracet nebude. Ale makat tu opravdu všichni chtějí, jen nevědí, jak dál. „Každým dílem mám větší a větší úctu k lidem, kteří se snaží tuhle práci dělat tímto způsobem. Na nic se moc neohlížejí a jedou,“ je šéf opravdu nadšený, že tady se chtějí učit, myslí to vážně a poslouchají ho úplně všichni.
Co tedy během třetího dne šéf rodině v kuchyni předvede? „Není to nukleární věda, jdeme na to.“ A dodává jim odvahu: „Když se budete bát, nebudete nikdy pít šampaňské. Dostaňte do sebe touhu dělat to ne rychle, ale dělat to dobře. Vy ty medaile domů dovezete…“ povzbuzuje je, učí, dává ochutnat a je nadšený. „Dělat s lidma, na kterých vidíš, že je to baví, je prostě živá voda.“
I na výsledku je to znát podle odezvy hostů hned další den. Teď už je to na Aničce se Sašou a jejich převážně rodinném personálu, který se nerozpakuje si v kuchyni kdykoli zazpívat. „Ta hospoda vám pomohla dostat se z maléru, ale ta hospoda vám může nejen pomáhat, ale také přinášet radost. Ty peníze přijdou s tím. Hodně štěstí,“ popřeje jim šéf na rozloučenou. Zvědavý, jak to sami zvládnou dál.
Daliborce se daří, Saša jede
Když za nějaký čas šéf udělá přepadovku, je až na pár drobností velmi příjemně překvapený. „Přátelé, dostal jsem oběd, ale mám k tomu pár výhrad,“ vysvětluje, že ani omylem nelze sesypat dvě různé velikosti těstovin na jeden talíř. A ragú, že se musí táhnout hodiny, aby mělo co nejvýraznější chuť. A že parmezán má být jemně nastrouhaný. „Je to jednoduché jídlo, které ale musí mít perfektní provedení.“
Ve finále šéf pochválí vše, co ochutnal. „Nerad to říkám, ale ten bramborový knedlík je bomba. Takhle má vypadat česká kuchyně. Guláš je jedním slovem výborný. Přátelé, čekal jsem to horší,“ napíná tým restaurace, který si od něj nakonec vyslouží dvě hvězdičky. „Je třeba, aby z vašeho jídla byla vidět kuchařská práce. A u vás to vidět je.“
Jak na Zdeňka Pohlreicha a celé natáčení vzpomíná majitel restaurace Alexandr Kumaj? „Celé natáčení byl velký zážitek, který nás posunul, kam jsme potřebovali. Já si z toho odnáším to, že jestli někdo váhá, měl by do natáčení jít, protože to opravdu stojí za to. Zdeněk je profesionál v gastru, vždy jsem ho uznával. A tím, jak vystupoval během natáčení a co pro nás dělal, mě přesvědčil. Je jednička.“
Majitel restaurace navíc dodává, že každý den přidávají na menu i nějaká „jejich“, tedy typická cikánská jídla, která vaří babička – maminka jeho manželky Aničky. Lidé si je pochvalují a oni jsou na to celá rodina pyšní.
„Po doporučení šéfa se zaměřujeme na lokální domácí jídla, děláme třeba divočinu, kančí guláš. A máme plno. Takže Zdeněk doporučil to, co lidem v tomto kraji chutná, co chtějí, na co se vracejí. Takový kančí guláš nebo babiččin domácí borůvkový knedlík mizí okamžitě. Jestli si chcete pochutnat, stavte se taky,“ zve Saša každého, kdo by mohl mít cestu okolo.
Za Zdeňka Pohlreicha byla náprava Daliborky radost, což moc často rozhodně nezažívá. Nicméně slibuje, že tato hospoda určitě nebyla poslední – i když v této řadě ano – kde se s Ano, šéfe! objevil.
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Pohlreich v Ano, šéfe! 2025 napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo