Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!

Martina Čermáková
„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů. Provozují ji manželé Saša s Aničkou, v kuchyni dělá i Sašův brácha a Aniččina sestra, občas vypomáhá i maminka, která moc dobře umí opravdovou romskou kuchyni.

Udělaný majitel Saša, který se snaží pravidelně chodit do posilovny, na férovku přiznává, že v podniku utopil třicet milionů. Proto také šéf našel do puntíku vymazlený lokál, perfektně vybavenou a velkou kuchyni, obrovský hospodský sál a příruční sklady jako ze žurnálu. Maso a zeleninu Saša skladuje v přilehlých garážích se zabudovanými obřími lednicemi. Vše dělá poctivě, podobně jako Rocky, který je jeho celoživotním vzorem.

Sám si také nakupuje maso z jatek, celé prase ho přijde na čtyři tisíce a zpracuje ho kompletně do posledního kousku. Škvaří si sami i sádlo. Tak jak je možné, že to poslední dobou s příjmy podniku není žádná hitparáda a mají problémy se vůbec uživit, natož aby vydělávali?

Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů
Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů
20 fotografií

Jak vysvětluje jeho manželka Anička: „Chodí o hodně míň lidí, všechno se zdražilo. Máme problém vyjít, pořád počítáme, abychom to zvládli.“ Saša přiznává, že je provozně vyhořelý a neví, jak dál. „Budu rád, když šéf zádrhel najde a poradí,“ říká odevzdaně.

Přešlapování na místě je vidět už na jídelním lístku s podivným a nudným menu. A když vám dají – stejně jako šéfovi, i když v moc pěkné hospodě – nedochucenou studenou polévku a k dobře udělanému masu ne zrovna chutnou omáčku nebo úplně studené pečené koleno, asi už nepřijdete.

Ano, šéfe! 2026

Podle šéfa v tom není vidět žádné kuchařského umění. „Děti, přátelé, není to moc dobrý,“ musí říct v kuchyni, kde mu všichni visí na rtech a veškerou kritiku přijímají. Přesto v kuchyni panuje pohoda a dobrá nálada, romský temperament rodina nezapře. A se stejnou vervou jde i do změn navržených šéfem, který nad nimi opravdu poctivě přemýšlí.

Už proto, že podobný příběh se jen tak nevidí. Sašova rodina byla na počátku svého restauračního podnikání paralyzovaná ztrátou devatenáctiletého syna, který byl na rodinný podnik pyšný. I proto pokračují. Navíc Aničce se Sašou tvrdá hospodská práce pomáhá smířit se s nelehkým osudem. „Tu hospodu musíme nastartovat a teď máme důvod navíc,“ podotkne šéf.

KVÍZ: Otestujte se, jak si pamatujete pořad Ano, šéfe! z let 2008–2018

Zátěžový test v kuchyni obsluze odhalí nedostatky i rezervy a jasně ukáže, že za dosavadní „nic moc“ kuchyní se do Daliborky nikdo vracet nebude. Ale makat tu opravdu všichni chtějí, jen nevědí, jak dál. „Každým dílem mám větší a větší úctu k lidem, kteří se snaží tuhle práci dělat tímto způsobem. Na nic se moc neohlížejí a jedou,“ je šéf opravdu nadšený, že tady se chtějí učit, myslí to vážně a poslouchají ho úplně všichni.

Co tedy během třetího dne šéf rodině v kuchyni předvede? „Není to nukleární věda, jdeme na to.“ A dodává jim odvahu: „Když se budete bát, nebudete nikdy pít šampaňské. Dostaňte do sebe touhu dělat to ne rychle, ale dělat to dobře. Vy ty medaile domů dovezete…“ povzbuzuje je, učí, dává ochutnat a je nadšený. „Dělat s lidma, na kterých vidíš, že je to baví, je prostě živá voda.“

I na výsledku je to znát podle odezvy hostů hned další den. Teď už je to na Aničce se Sašou a jejich převážně rodinném personálu, který se nerozpakuje si v kuchyni kdykoli zazpívat. „Ta hospoda vám pomohla dostat se z maléru, ale ta hospoda vám může nejen pomáhat, ale také přinášet radost. Ty peníze přijdou s tím. Hodně štěstí,“ popřeje jim šéf na rozloučenou. Zvědavý, jak to sami zvládnou dál.

Daliborce se daří, Saša jede

Když za nějaký čas šéf udělá přepadovku, je až na pár drobností velmi příjemně překvapený. „Přátelé, dostal jsem oběd, ale mám k tomu pár výhrad,“ vysvětluje, že ani omylem nelze sesypat dvě různé velikosti těstovin na jeden talíř. A ragú, že se musí táhnout hodiny, aby mělo co nejvýraznější chuť. A že parmezán má být jemně nastrouhaný. „Je to jednoduché jídlo, které ale musí mít perfektní provedení.“

Ve finále šéf pochválí vše, co ochutnal. „Nerad to říkám, ale ten bramborový knedlík je bomba. Takhle má vypadat česká kuchyně. Guláš je jedním slovem výborný. Přátelé, čekal jsem to horší,“ napíná tým restaurace, který si od něj nakonec vyslouží dvě hvězdičky. „Je třeba, aby z vašeho jídla byla vidět kuchařská práce. A u vás to vidět je.“

Jak na Zdeňka Pohlreicha a celé natáčení vzpomíná majitel restaurace Alexandr Kumaj? „Celé natáčení byl velký zážitek, který nás posunul, kam jsme potřebovali. Já si z toho odnáším to, že jestli někdo váhá, měl by do natáčení jít, protože to opravdu stojí za to. Zdeněk je profesionál v gastru, vždy jsem ho uznával. A tím, jak vystupoval během natáčení a co pro nás dělal, mě přesvědčil. Je jednička.“

Majitel restaurace navíc dodává, že každý den přidávají na menu i nějaká „jejich“, tedy typická cikánská jídla, která vaří babička – maminka jeho manželky Aničky. Lidé si je pochvalují a oni jsou na to celá rodina pyšní.

„Po doporučení šéfa se zaměřujeme na lokální domácí jídla, děláme třeba divočinu, kančí guláš. A máme plno. Takže Zdeněk doporučil to, co lidem v tomto kraji chutná, co chtějí, na co se vracejí. Takový kančí guláš nebo babiččin domácí borůvkový knedlík mizí okamžitě. Jestli si chcete pochutnat, stavte se taky,“ zve Saša každého, kdo by mohl mít cestu okolo.

Za Zdeňka Pohlreicha byla náprava Daliborky radost, což moc často rozhodně nezažívá. Nicméně slibuje, že tato hospoda určitě nebyla poslední – i když v této řadě ano – kde se s Ano, šéfe! objevil.

Pohlreich v Ano, šéfe! 2025 napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohlreich v plzeňském saloonu. Nadšení v kuchyni zabila výpověď přes SMS

První seznamování s postupy místního kuchaře

Zdeněk Pohlreich se vydal do Plzně, aby pomohl podniku, který si hraje na saloon z doby dobývání Divokého západu. Měl by nabízet typické pokrmy z americké gastronomie. Jenže po první návštěvě se...

Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci

Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny

Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík...

KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz

I intelektuálové se při hledání správné odpovědi umějí pěkně rozvášnit.

Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.

Největší rybářský omyl v Česku? Zabíjení „přemnožených“ sumců, říká Jakub Vágner

Premium
Jakub Vágner

Procestoval nejodlehlejší a nejdivočejší kouty planety, strávil roky v amazonské džungli i africké divočině a zažil situace, kdy šlo doslova o život. Přesto nejznámější český rybář, cestovatel a...

Farmu Vojty Kotka v zimě obstarával Aleš, od února se budování opět rozjelo

Prima, Farma Vojty Kotka II

Na obrazovky se v páteční večer vrátila reality show televize Prima o budování Farmy Vojty Kotka. A to zhruba v místech, kde ji divák v první řadě opustil.

Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů

„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....

30. října 2026

Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž...

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...

30. října 2026

KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz

I intelektuálové se při hledání správné odpovědi umějí pěkně rozvášnit.

Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.

vydáno 29. října 2026

Jeleni se v noci stahují k lidem. Strach zvěře z vlků je pro Šumavu ozdravný

Premium
Eliška Leštinová během vystoupení na FameLabu

Zlatým dolem informací je pro zoology trus nalezený v přírodě. Vědci nemusejí zvíře rušit – a přitom zjistí spoustu údajů o jeho životě a biologii. Vlčí bobky si „zahrály“ také v letošní mezinárodní...

29. října 2026

Takovou svatomartinskou husu jste ještě nejedli. Zkuste ji po asijsku

BBQ Husí prsa s dýňovým pyré

Svatomartinská husa patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako mladé víno. V pražské restauraci PRU58 se však letos rozhodli tradici uchopit po svém. Šéfkuchař Štěpán Návrat vzal tradiční surovinu a...

29. října 2026,  aktualizováno  14:56

Místo veterináře radí zvířatům AI. Hrozí opožděná péče i halucinace

ilustrační snímek

Nejste si jistí, jestli vaše zvíře něco netrápí, ale k veterináři se vám zatím nechce? Před sto lety byste se zeptali souseda. Před padesáti lety byste sáhli po knižním domácím rádci, před deseti...

28. října 2026

Servis kotle nestačí. Kde vám z domu zbytečně utíká drahé teplo

Topení sice funguje, ale úniky jsou tak velké, že v místnosti je přesto zima.

Servis kotle a nová fixace ještě nezaručují nižší účty za topení. Teplo přitom často utíká místy, která nikdo nehlídá – starými garážovými vraty u jinak zatepleného domu nebo špatně doléhajícími...

27. října 2026

Za bouřky ho uvázali u kapličky, hrozilo mu utracení. Dnes hledá nový domov

Bruno je velký mazlík, zároveň ale velmi živý a energický. Někdy působí jako...

Bruna našli za bouřky uvázaného u kapličky. Z útulku se po několika měsících dostal do nového domova, po více než roce se však vrátil. Chvíli mu dokonce hrozila eutanazie. Dnes znovu hledá člověka,...

27. října 2026

Nástrahy pro mazlíčky v domácnosti. Pozor na svíčky, teflon i rostliny

Až si pořídíte králíčka, zajistěte všechny volně položené kabely.

Domácnost, která je příjemná a uzpůsobená pro člověka, nemusí být automaticky bezpečná pro psa, kočku, papouška nebo malé savce. Některá rizika se ukrývají v předmětech, které máme běžně na očích –...

26. října 2026

Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci

Kristína Nemčková, říjen 2026, Manila, Filipíny

Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík...

26. října 2026

Hudba mění chuť jídla. Proč klavír osladí dezert a kontrabas přidá hořkost

Zvuky piana znásobují sladkou chuť

Když jíme, nevnímáme pouze to, co máme na jazyku. Do výsledného dojmu vstupuje také vůně, vzhled, textura a překvapivě i zvuk. To, co slyšíme během jídla, může ovlivnit, jak určitou chuť prožíváme a...

25. října 2026

Nahrnout růže teď, nebo počkat? Chyba v načasování uškodí víc, než pomůže

Aby vám růže příští rok opět takhle krásně rozkvetly, dopřejte jim před zimou správnou péči a nespěchejte s nahrnováním.

S prvním chladným podzimním větrem vyvstává na zahradě zásadní otázka – už je čas zakrýt růžové keře, nebo ještě počkat? Ukvapená péče o růže na podzim totiž může nadělat víc škody než užitku....

24. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.