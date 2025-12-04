Letos Pohlreich v Ano, šéfe! napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Letošním podzimem prosvištělo deset premiérových dílů pořadu Ano, šéfe!, a tedy i deset osudů restauračních podniků. A také celé řady lidí, kteří se kolem takového podnikání musí otáčet. Aby vše fungovalo, aby všem chutnalo, aby lidé odcházeli spokojení a měli chuť se zase vrátit.
Hlavní protagonista Ano, šéfe!, šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, během natáčení v Liberci.

O to jde – nebo by mělo jít – každému provozovateli restaurace, bistra, jídelny nebo klidně i food trucku. Proto řada z nich uvítala, že se šéfkuchař Zdeněk Pohlreich k natáčení dalších dílů vrátil, přihlásili se na casting a šli s kůží na trh. Šéf rozhodně nikoho nešetřil, i když už to není takový kat jako před lety, nicméně každý měl šanci na sobě zapracovat.

Skvělá zpráva je, že další možnost přihlášení se na casting aktuálně stále běží. Takže se určitě v dohledné době lze těšit na další kolo příběhů restaurací, které s pomocí Zdeňka Pohlreicha hledají správnou cestu. Diváci to určitě neprošvihnou, vše se včas dozví.

Zatím si lze užívat již odvysílané díly, a těch posledních deset si zrekapitujeme. Jako čtenáři si na závěr můžete zahlasovat v anketě, do které z nich byste si rozhodně zašli, nebo už jste v ní dokonce byli.

Jsem ojetější, hodný ale nebudu, láká Pohlreich k Ano, šéfe! Řekl, na co je alergický


