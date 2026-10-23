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Pohlreich v plzeňském saloonu. Nadšení v kuchyni zabila výpověď přes SMS

Marek Burza
Zdeněk Pohlreich se vydal do Plzně, aby pomohl podniku, který si hraje na saloon z doby dobývání Divokého západu. Měl by nabízet typické pokrmy z americké gastronomie. Jenže po první návštěvě se ukázalo, že jim to tam troch skřípe.

Zuzana Kalousová a její muž provozují hospodu ACW Saloon, kterou koupili v roce 2026: „Náš společný kamarád nám ji nabídl k odkoupení. Má se to tvářit jako kopie saloonu z devatenáctého století. A máme tu Zdendu, kterého jsme zdědili a vaří nám tady. Je to dříč. Kromě toho také Honzu, který pomáhá. Lenku, která je šikovná a obratná. Zdeňka jsme si pozvali, protože věříme, že nám pomůže hospodu zvednout z toho pomyslného dna,“ tvrdí.

Tak jak se s tím porovnáte?
Duší kuchyně je kuchař Zdenda (druhý zleva vedle indiána).
Zdeněk Pohlreich v ACW Saloonu obhlíží vybavení kuchyně.
Vybavení kuchyně nemá nic společného s profesionálním provozem.
16 fotografií

Zdeněk je poněkud rozpačitý z nabídky podniku. Opět, jako už stokrát během svých návštěv, naráží na názvy, které nemají nic společného s tím, co jídla obsahují. Vlčí oháňka se švestkami a houbami mu připadá jako zvrácenost. „Je to takové gastronomické sudoku,“ hodnotí to. Hlavní menu podniku Srdcové eso spočívající v půl kilu brambor s kuřecím a kukuřicí, burger Buffalo Billa, které jsou absolutně nedochucené.

Druhý den už navštívil srdce podniku, tedy kuchyň. Tady dostává další šok. Restaurace, která má 100 míst k sezení, má k dispozici jen malou lednici, jeden domácí sporák, několik fritéz a gril. „Kdyby sem nedej bože přišlo víc lidí, tak to na tomto vybavení nemají šanci zvládnout,“ myslí si.

Mražená pizza a kuchař v slzách. Pohlreich křísil Trilobit z prvohor

A to ještě v tomto okamžiku neví, jak to funguje při zátěžovém testu. Třetí den se totiž ukáže, že není dostatečné nejen vybavení kuchyně, ale ani kapacita elektrické přípojky. Střídavě totiž přestávají fungovat fritézy, které jsou pro provoz podniku postaveném na hranolkách a amerických bramborách zásadní. Pro něj je to v pokusu o provoz gastronomie amatérismus nejvyšší úrovně.

Pohlreich v Ano, šéfe! dovedl hobby kuchaře na venkově k vymazlené kuchyni

Přes to všechno jej nepřestává udivovat entusiasmus majitelů a personálu. Drží jako parta, práce je těší. Jen jsou to amatéři, kteří se nedokážou vymanit z chaosu, který je ovládá.

Během dalšího dne oblékl Pohlreich konečně rondon a pokusil se kuchaři ukázat, jak lze uvařit autentickou kuchyni rychle, chutně a efektivně. S minimem prostojů. Aby jim trochu usnadnil práci, věnoval jim profesionální sporák.

Pohlreich s Mexikáncem křísili v Ano, šéfe! mexickou restauraci bez chuti

A když se rozhodli vyzkoušet nové menu na hostech, ukázalo se, že tento způsob by mohl mezi lidmi zabrat. Spokojenost uvnitř vládne vůkol.

Smutná tečka se však vloudila na závěr. Kuchař Zdenda, který byl v restauraci od počátku, byl velký srdcař, i když se nepovažoval za špičkového kuchaře. I přes své handicapy a celkový zdravotní stav se snažil, seč mohl.

O to víc ho zasáhlo, když dostal výpověď prostřednictví SMS, majitelé se vůbec neobtěžovali říci mu to z očí do očí. Když se to Pohlreich dozvěděl, nedalo mu to a do Plzně se rozjel, aby zjistil, co se stalo. Bohužel – majitelka napřed bezostyšně lhala a tvrdila, že kuchař je opustil sám, až pak ji osobní přítomnost kuchaře přinutila přiznat pravdu.

Jak konfontace vypadala, se podívejte na videu.

Ano, šéfe! v Bílině. Cesta od kuřecích oušek ke králičímu stehnu jako od mámy

A tak to nemohlo skončit jinak. Podnik se skutečně zlepšil a možná by si hvězdu zasloužil, ale takové mezilidské vztahy přinášejí hořkost, která se neodpouští.

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