V čem nesouhlasí s Pohlreichem a co u nás nikdy nefunkovalo. Foodblogerka vypráví

Anna Grosmanová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jakub Hlaváč
  20:00
Foodblogerka Anna Grosmanová o jídle krásně píše i zapáleně mluví. Čechům otevírá noblesní restaurace ale zve je i na pole či do sadu v době sklizně. A magazín Víkend DNES píše o ní.

Luxusní restaurace. Budí tohle slovní spojení u lidí strach?
Rozhodně. Co si mám vzít na sebe? Jak to bude fungovat s příbory? Který je na předkrm? Který na dezert? A pak taky: Kolik to bude stát? Nikdo se nechce ztrapnit. Ani sedět u stolu a bát se objednat si vodu, aby měl na zaplacení účtu. To pak není zážitek, ale stres.

Úplně ty obavy chápu.
Já taky. Jsou restaurace, kde bych se sama cítila nesvá, a to jsem navštívila skrze svou práci podniků spousty. Například teď máme v nabídce festivalu RestaurantWeek podnik San Carlo v pětihvězdičkovém hotelu Alchymist a tam bych se za obvyklých okolností asi trochu bála vkročit. To prostředí je velmi noblesní, specifické. Plné movitých turistů. Měla bych pocit, že tam nepatřím.

Každý má jiný talent, schopnosti. Já jsem u dědy při zabíjení krůt házela hlavy do pytle. Vystavit tomuhle zážitku dceru, tak má trauma na celý život.

Krmítko v americkém Ohiu

V čem nesouhlasí s Pohlreichem a co u nás nikdy nefungovalo. Foodblogerka vypráví

Anna Grosmanová

Foodblogerka Anna Grosmanová o jídle krásně píše i zapáleně mluví. Čechům otevírá noblesní restaurace ale zve je i na pole či do sadu v době sklizně. A magazín Víkend DNES píše o ní.

