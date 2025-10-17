Češi jedí jinak, než ukazují na Instagramu. Milují hlavně maso, říká foodblogerka

Steaky a mořské plody (seafood), nejčastěji krevety a chobotnice. To jsou nejoblíbenější hlavní jídla Čechů, když jednou začas vyrazí do dražší restaurace. Vyplývá to ze zkušeností pořadatelů festivalu RestaurantWeek, který už tři roky nabízí Čechům možnost zajít si na tříchodové menu se zvýhodněnou cenou (ovšem jen ve vymezeném čase). Za tímto celorepublikovým festivalem stojí propagátorka regionálních potravin ANNA GROSMANOVÁ (34), foodblogerka vystupující na internetu pod pseudonymem Foodpioneer. „Festival pořádáme dvakrát do roka, na jaře a na podzim, takže nyní to bude už šestý běh," říká s tím, že podzimní RestaurantWeek proběhne v desítkách českých restaurací (drtivá většina z nich je v Praze) od 14. října do 16. listopadu.

Lubor Černohlávek
  18:00
Steaky a mořské plody, nejčastěji krevety a chobotnice. To jsou nejoblíbenější hlavní jídla Čechů, když jednou za čas vyrazí do dražší restaurace. Vyplývá to ze zkušeností pořadatelů festivalu RestaurantWeek, který nabízí možnost zajít na tříchodové menu se zvýhodněnou cenou. Za projektem stojí propagátorka regionálních potravin Anna Grosmanová, foodblogerka vystupující na internetu pod pseudonymem Foodpioneer.

Hovory na talíři

Celorepublikový festival se koná už tři roky. „Pořádáme ho dvakrát do roka, na jaře a na podzim, takže nyní to bude už šestý běh,“ říká s tím, že podzimní RestaurantWeek probíhá v desítkách českých restaurací (drtivá většina z nich je v Praze) právě teď, od 14. října do 16. listopadu. Nejen o něm Grosmanová vypráví v rozhovoru.

Co vás tak přitahuje na gastronomii, že jste se začala věnovat pořádání festivalu pro lidi, kteří by většinou do luxusnějších restaurací nikdy nevyrazili?
Vystudovala jsem Českou zemědělskou univerzitu, obor kvality potravin, což je polopraktický obor, kdy půlku času trávíte v laboratoři a půlku na poli. Ale hlavně mám hlubokou lásku k jídlu. I když ta se za posledních patnáct let proměňovala. Začalo to odbornou poznávací stránkou, kdy jsem se při studiu zajímala hlavně o to, proč potraviny chutnají tak, jak chutnají, jak se co pěstuje, kde co roste a co vše ovlivňuje kvalitu. Pak se můj zájem přesunul k food aktivismu, kdy jsme „zachraňovali křivé okurky“, a až později přišel gurmánský pohled na věc.

Ukázalo se, že částka 490 korun je pro lidi podezřelá. Ve skutečnosti se mnohonásobně více prodává dražší menu.

Vstoupit do diskuse

