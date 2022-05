Plněný chléb a pracné dorty rozhodly o třech finalistkách Peče celá země

Kdo si někdy zkusil péct chleba, dobře ví, jak právě chléb umí nejen amatérského pekaře prověřit. A teď si představte, že do něj ještě máte zapéct sladkou či slanou náplň, máte na to jenom dvě hodiny a ještě máte stihnout vyřezat ozdobu z ovoce či zeleniny.

Jak se s tím popasovaly Markéta, která byla v průběhu soutěže třikrát pekařkou týdne, naposledy minule, Jana dvakrát a Lucie a Martina každá jednou? Která si v předposledním kole vytáhla Černého Petra a na finále, které Česká televize odvysílá v sobotu 14. května večer může zapomenout? A co všechno jejich plněný chleba vydrží?

Lucie vsadila na lehkost, špenát s čerstvými i sušenými rajčaty a česnekem, husí sádlo od dědečka a dýňová semínka na posypání. Martina miluje kombinaci hrušek, nivy a vlašských ořechů, tak se rozhodla naplnit svůj chléb gorgonzolou, fíkovou marmeládou a vlašskými ořechy.

Jana pochází z rodiny, kde chleba milují a pečou si ho často, ale raději si ho namažou dobrou pomazánkou, než by ho plnili. Rozhodla se zkusit osvědčenou kombinaci slaniny a čedaru a chléb pekla na kamenu, jak je zvyklá z domova, aby pěkně naskočil. A Markéta, která peče chleba pro rodinu naprosto běžně, vsadila na slaninu, protože jí k chuti chleba sedí nejlépe.

Koneckonců i porotkyně Míša Landová vysvětlovala, že náplň by měla být tučnější, ne vodnatá, aby neuvolnila při pečení vodu do těsta. A Pepa Maršálek se těšil, zda se od některé soutěžící dočká pěkně potrhaného chleba s efektně navrstvenou náplní, protože prostě jíme i očima.

Zleva chléb od Markéty, od Lucky, od Martiny a ten nejvypečenější vpravo je od Jany.

A po dvou hodinách bylo jasno, jak si která pekařka s pečeným chlebem v limitu dvou hodin poradila. Markéta předvedla pořádný pecen, a pěkně nazdobený, stejně tak překvapila i krásně vyřezávanou zeleninou, food carving už si evidentně někdy vyzkoušela. Jenže dvě hodiny jsou na upečení obřího bochníku prostě málo, což se Markétě vymstilo, nedopečený chleba je průšvih.

To Lucky chlebík naopak vypadal pěkně vypečeně a Maršálek ocenil, že ho do podlouhlé formy pracně vkládala jako dvě rolády. Chuťově byl vynikající, česnek byl cítit tak akorát. Zato Martiny chléb byl chuťově překombinovaný tak, že porotcům prostě nechutnal, přestože ingredience samy o sobě byly luxusní. Je to přeplácané a těsto ještě potřebovalo práci, je nedokynuté, konstatovali, což Martina obrečela.

Zato Janin chleba nadchnul na první pohled a krásně křupal už když na něj Pepa Maršálek položil dlaň a lehce zmáčkl, jak je ostatně zachyceno na úvodním videu. Křupal i při krájení a křupavá kůrčička nadchla při ochutnávce.

Technickou výzvou byl maďarský dort

Tzv. Dobošův dort poprvé upekl v Budapešti na konci 19. století József Dobos (ten při odchodu do důchodu v roce 1906 svůj recept prozradil) a nejenže nadchnul skvělou čokoládovou chutí kombinovanou s karamelem, byl i trvanlivý, což tehdy bylo obrovskou výhodou. A tak se tento dort, který milovala i císařovna Sisi, zapsal mezi takové cukrářské skvosty jako je třeba Sachr.

Janin Dobošův dort (úplně vpravo) byl jednoznačně nejlepší.

Pro Dobošův dort je typické, že se jednotlivé piškotové pláty pečou zvlášť a při sestavování dortu se důkladně promažou krémem čokoládového másla a kvalitní čokolády, takže na řezu jsou krásně vidět jednotlivé vrstvy. Vrchní plát se navíc polévá karamelem a nožem (pomazaným např. máslem) se ještě před ztuhnutím karamelu rozkrájí na dvanáct porcí. Soutěžící navíc měly za úkol dort ve spodní části dozdobit kolem dokola praženými lískovými oříšky.

Když Markéta, Jana, Lucie i Martina čekaly na verdikt poroty, jak tuto nelehkou cukrářskou zkoušku zvládly, Josef Maršálek s Míšou Landovou byly na první pohled překvapeni, jak dobře jejich Dobošovy dorty vypadají. Nejlépe ho zvládla Jana a Josef Maršálek si neodpustil poznámku, že se těší, až si takový dort bude možné dát někde v cukrárně i u nás, nejen v Budapešti.

Kreativní výzva byla hodně náročná

Dort s překvapením. Výzva, při které se všechny čtyři amatérské cukrářky chtěly pěkně předvést. Motiv Afriky se tu sešel dvakrát, u Markéty a Jany, Martina vsadila na rozpustilé delfíny, zamilovaná, teprve rok vdaná Lucie vsadila na srdíčka. Zvenčí měl totiž dort působit minimalisticky, ovšem po rozkrojení měl porotu posadit na zadek.

Vlevo Lucčin zamilovaný dort, vpravo Martinin dort s delfíny, ovšem špatně rozkrojený.

Lucii se to povedlo dokonale. Na řezu měl její dort krásná červená srdíčka, a z krémových mezivrstev začala vytékat červená náplň, což byl záměr. Martině její záměr s delfíny tak úplně nevyšel, protože si nepamatovala, v kterém místě je potřeba dort rozkrojit, aby se na řezu objevil typický obrys delfína.

Dva dorty inspirované Afrikou, vlevo ten od Markéty, vpravo od Jany.

Markéta svým africkým motivem na řezu moc nenadchla, přestože i ten měla pojatý minimalisticky Třešničkou na dortu pak mělo být slunce uprostřed dortu, na které bohužel použila agar, vylučují vodu. V kombinaci s máslovým krémem to způsobilo katastrofu – právě při hodnocení jinak krásného dortu se zebřím, žirafím a gepardím vzorem obě poloviny překrojeného slunce z dortu s mlasknutím vypadly. Kdyby bylo slunce z želatiny, chovalo by se podle Josefa Maršálka přece jen trochu jinak. Jenže to Markéta jako amatér netušila, nicméně už to asi nikdy nezapomene.

Janin dort ve tvaru světlého „betonového“ hranolu s obrysem Afriky nadchnul opravdový minimalistickým pojetím a africkými motivy na řezu, hlavně slonem a hrošicí ve střední části. Jana s mohla oddechnout, překvapení na řezu se jí povedlo. Stejně jako celé kolo, díky čemuž postoupila do finále jako pekařka týdne. Šikovná a zkušená pekařka Markéta se do finále bohužel nepodívá.