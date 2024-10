Nenáročná léčivá aloe vám doma vyčistí vzduch, pomůže s pletí i zažíváním

Část 1/5

Aloe vera tedy aloe pravá, je nenápadná pokojovka, ovšem skrytý poklad. Je to léčivka, která umí pomoci se zažíváním i problémy s pletí.

Vypadá jako obyčejný kaktus, ale díky svému složení se může pochlubit silnými protizánětlivými, antibakteriálními a regeneračními účinky. Dužnaté listy aloe vera totiž obsahují bezbarvý gel, který v sobě skrývá přes dvě stovky účinných látek cenných pro celé tělo. Stimulují buněčný růst, zmírňují podráždění kůže, svědění, akné a urychlují léčení ran.

Pokud vás trápí kožní problémy a chcete vyzkoušet aloe, můžete buď rozříznout list a gel nanést přímo na postižené místo na kůži, nebo si hotový výrobek koupit v bio prodejně či lékárně.

Složení výrobku je důležité

Půjdete-li pro gel do lékárny, dobře se podívejte na složení výrobku. Pokud je na prvním místě uvedena voda (aqua), jedná se o méně kvalitní produkt, který obsahuje minimum přírodního gelu, tedy spíše jen vodu – pohlídejte si, aby měl co nejvyšší procento výtažku. Výrobky, které jsou označené jako gel z aloe vera, by měly obsahovat minimálně 89 procent gelu z této rostliny. Gel by měl být navíc lisovaný zastudena, horko totiž může kvalitu účinných látek negativně ovlivnit.