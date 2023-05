Dirigentka v kuchyni. Pracuju i ve spánku, říká šéfkuchařka Alcronu

Sedíme spolu ve vznešených prostorách hotelové restaurace, ještě před pár měsíci jste přitom pracovala v malém resortu za polárním kruhem. Kde se cítíte lépe?

To se nedá srovnávat. To místo bylo úplně jiné než všechno, co jsem doposud zažila. Ostrůvek Manshausen v Norsku na Lofotách, kde stojí jen ten resort a přístav. Všechno tam bylo malé. Celý ostrov jste přešli za 10 minut. Úplný opak rušného centra Prahy.

Dneska jsem kupodivu obědvala, což se mi nestává moc často. Měla jsem křenovou omáčku s houskovým knedlíkem. Taková jídla vaříme pro personál.