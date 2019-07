Akvaristé řeší příliš teplou vodu. Pomůže větrák z počítače

Podobné dotazy se na akvaristických webech opakují prakticky každé léto, jakmile stoupnou teploty nad snesitelnou úroveň. „Ne každý musí akvárium v létě chladit. Ve starším vlhkém, nebo naopak velmi dobře zatepleném domku na severu území panují jiné podmínky než třeba na jižní Moravě. Pak stačí slabší zateplení domu či podkrovního bytu, případně typ osvětlení, které hodně hřeje, a problém je na světě,“ popisuje Jiří Fojtík, který vede Surpanblog.cz.

A právě přehřátí interiéru je důvodem starostí akvaristů. Pokud je v místnosti 30 °C, v akváriu se zářivkovým osvětlením může být klidně o několik stupňů víc.

Například správce akvaristického serveru CatFish.cz považuje za efektivnější pořídit si domů předokenní žaluzie a klimatizaci. To je ovšem dost drahá metoda, mají z ní však užitek nejen rybičky v akváriu, ale současně i obyvatelé domu. Doporučuje také vyměnit zářivkové osvětlení za LED pásky, které tolik nehřejí.

„Pokud chcete zůstat u metody výměny vody v akváriu, moc to nepřehánějte, teplotu snižujte postupně. Nevyměňujte víc než třetinu vody,“ varuje Fojtík.

„U menších akvárií se dá využít i metoda PETek, které do tří čtvrtin naplníte vodou a dáte zamrazit. Po zamrazení je vložíte do akvária a teplota vody se postupně začne snižovat. U velkých akvárií mi tato metoda přijde neefektivní, protože by muselo být lahví i pro menší snížení teploty hodně. A to byste nedělali nic jiného, než namrazovali hromadu PETek s vodou,“ vylučuje další možnou metodu.

Obyčejný větrák z počítače

Díky obyčejným větrákům z počítače, které napojíme na 12V adaptér, se podle něj může podařit snížit teplotu vody v akváriu až o 4 °C. Stačí odvětrávat kryt s osvětlením.

Podívejte se, jak připojit počítačový ventilátor na kryt akvária:

Na realizaci budete potřebovat několik větráků z počítače a adaptér, vše s 12voltovým napájením. Standardní větrák z PC má rozměr 12×12 centimetrů, pořídit se dají i menší. Náklady jsou minimální, lze je koupit v řádech desítek korun.

Princip spočívá v tom, že větrák fouká vzduch na hladinu vody. Tím se z prostoru odstraňuje vodní pára a další vypařování (a tedy i chladnutí) tak může probíhat rychleji. Stejný princip využíváme všichni takřka každý den, když si foukáme horkou polévku nebo čaj. Kompletní popis tohoto fyzikálního jevu najdete na Wikipedii.

Nemusíte bastlit, ale bude to dražší

Průmysl pro akvaristy na tyto situace pamatuje a nabízí hotová řešení. Na internetu i v kamenných obchodech najdete sestavy jednoho až osmi větráků, které můžete rovnou uchytit za okraj akvária. Ovšem podle výkonu zaplatíte od pěti stovek do tisícovky i více korun.

Existují i profesionální chladicí jednotky. Stačí dát do vyhledávače dotaz na „chiller chlazení do akvária“ a najdete spoustu prodejců. Tyto výrobky mají tu výhodu, že umějí nejen chladit, ale i topit. Nevýhodou je cena, která začíná podle objemu akvária někde na deseti tisících korunách.

Při pořízení se vyplatí poradit se s prodejcem, protože účinnost zařízení závisí na tom, jak budete teplo odváděné z vody pouštět do místnosti. Podobně jako fungují klasické klimatizace.