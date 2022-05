K přírodním afrodiziakům patří to, co prokrvuje, i to, co umí uklidnit

Většinou si zároveň pochutnáte a dodáte večeru ve dvou slavnostní atmosféru. Už sekt, který se při podobných příležitostech často podává, je odedávna považován za prostředek k povzbuzení chuti na sex.

Ale pozor, s alkoholem to nepřežeňte, to by bylo kontraproduktivní – buď si dejte jen jednu sklenku, nebo radši zvolte nealkoholickou variantu.

Afrodiziakální účinky se přisuzují i tradičním doplňkům „bublinek“, tedy jahodám a kaviáru. A romantický večer by měla doprovodit i tmavá čokoláda, jejíž účinné látky vyvolávají v lidském organismu tytéž příjemné pocity jako zamilovanost.

Nabídka je opravdu široká

Chcete-li na to jít „vědecky“, pak platí, že příznivý vliv na sexuální apetenci mají všechny bylinky, koření, ovoce a zelenina, které prokrvují. K těm patří rozmarýn, skořice, zázvor, chilli papričky a další.

Dále ty, které mají močopudné účinky jako třeba petržel, a nebo rozšiřují cévy jako například ginkgo biloba neboli jinan dvoulaločný.

Dobře fungují i ty, jež obsahují jedinečnou kombinaci látek působících příznivě jako celek: granátové jablko, ananas, maliny, chřest, ženšen, guarana, maca, moringa, ašvaganda a další).

Někdy prospějí také byliny na uklidnění, protože odbourají zábrany, stres a strach. Tak funguje třeba třezalka, jasmín pravý nebo voňavá levandule.

Vyzkoušet lze i dvě přebornice

Za pravý „zázrak“ se považují dvě exotické byliny: kotvičník zemní a pastala rozprostřená neboli „damiána“.

Kotvičník pochází z Číny a je vhodný zejména pro muže, ale prospěje i ženám. Přezdívá se mu „rostlinná viagra“, neboť stimuluje tvorbu testosteronu.

Damiána je původem z Ameriky a doporučuje se spíše dámám. Pomůže tedy i pánům, ovšem rozhodně ji nesmějí užívat těhotné ženy, posiluje totiž produkci pohlavních hormonů. Současně ovšem celkově prospívá urogenitálnímu traktu a odbourává deprese a stres, takže afrodiziakální účinky jsou zaručeny.