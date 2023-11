Advent je za dveřmi, upečte perníkový kalendář. Osladí čekání na Vánoce

Na těsto potřebujete: 400 g hladké mouky, 140 g moučkového cukru, 20 g kakaa, 50 g másla, 50 g medu, 1 vejce (+ 1 vejce na potření), půl sáčku jedlé sody, 1 lžíci perníkového koření a 4 lžíce rumu.

A na polevu a zdobení si připravte: 1 bílek, 150 g moučkového cukru a 2 lžíce citronové šťávy a červenou a zelenou modelovací cukrovou hmotu. Bez odležení budete na přípravu potřebovat zhruba 80 minut.

Máte-li všechny suroviny pohromadě, můžete se pustit do přípravy těsta, které potřebuje odležet (případně níže najdete recept na perníčky na poslední chvíli) a následně i do pečení a zdobení. Vnese vám to domů předvánoční atmosféru.

Jak začít s přípravou těsta? Mouku prosejeme s cukrem a kakaem, přidáme změklé máslo, med, vejce, sodu, perníkové koření, rum a zpracujeme hladké tužší těsto, které necháme nejlépe dva dny v chladu odležet.

Pak znovu intenzivně propracujeme a rozválíme na plát. Z plátu vykrojíme obdélník 35 × 25 cm a z něj vykrojíme 24 čtverečků, které rozložíme na plech vyložený pečicím papírem. Ze zbylého těsta vykrájíme minimálně 24 perníčků ve stylizovaných tvarech spojených s Vánocemi: stromeček, zvoneček, ovečka, prasátko, hvězdička, cokoliv co dáte dohromady.

Čtverečky i tvary rozložíme na plechy s pečicím papírem, vykrojený obdélníkový základ přendáme na další plech a vše pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 15 minut. Ihned po upečení potřeme povrch rozšlehaným vejcem. Perníčky poté necháme vychladnout.

Jakmile perníčky vychladnou, můžeme se pustit do zdobení. Z bílku, cukru a šťávy utřeme polevu. Modelovací hmoty rozválíme na plát a vykrájíme z nich různé tvary. Perníčky potřeme polevou, hmotu položíme na povrch, přilepí se.

Zbylé perníčky a základ ozdobíme polevou dle fantazie, na perníkové obdélníčky napíšeme číslice od 1 do 24. Necháme zaschnout a vytvoříme kalendář – do každého čtverečku vložíme perníček s vánočním motivem a přikryjeme jej čtverečkem s číslem. Tak ať se dílo podaří.

Chcete, aby perníčky byly hned měkké? Tak vyzkoušejte rumovou verzi. Jen ten adventní kalendář pak bude spíš pro partnera než pro děti.

14. prosince 2017

Pokud hledáte inspiraci na trochu něco jiného, než je kalendář perníkový, můžete ho samozřejmě vyrobit a na každý den dětem připravit jiné překvapení.

A pokud chcete dárečky na jednotlivé dny do něčeho schovat, pak si na ně můžete ušít jednoduché sáčky, to zvládnete za jeden večer. A příští roky je samozřejmě lze použít znova a znova.

A nebo se raději přece jen vrátíte k perníčkům? To zvládnete, žádný strach. Vždyť z perníku se dá vyrobit téměř cokoliv. Třeba 3D chaloupky nebo pořádný dům, jako ten z filmu Sám doma, který slavná cukrářky vyrobila před dvěma lety. Vedle toho je adventní kalendář legrace.