Až druhá telefonní linka u nás vznikla v Praze. Zavzpomínejte na své přístroje

Od telefonu ke smartphonu. Jak se telefonní přístroj měnil v čase ode dne, kdy Američan skotského původu Alexander Graham Bell před 150 lety vynalezl a nechal si patentovat telefon, obrazově popsala sobotní příloha Víkend Mladé fronty Dnes.
Zavzpomínejte, které telefony pamatujete a měli jste je rádi. | foto: koláž iDNES David Votruba

Cesta jednoho z největších vynálezů lidstva do kanceláří a domácností byla rychlá. Alexander Graham Bell představil telefon před 150 lety – začátkem roku 1876 v USA – veřejnost si přístroj vyzkoušela v létě na výstavě věnované moderním objevům, následující rok už se začal používat v každodenním životě.

Ještě ten samý rok Bell přivezl telefon i do Evropy. Několik přístrojů tehdy věnoval vedoucímu londýnského telegrafního úřadu, ten dva z nich zase daroval kolegovi v Berlíně, kde v roce 1878 zahájila provoz první městská telefonní ústředna. V Čechách si lidé na telefonování museli počkat, první telefonní linka u nás byla zprovozněna 10. dubna 1881 mezi správou dolu Georg Hartmann v Ledvicích a víc než 2 km vzdáleným nádražím v Duchcově na severu Čech.

O měsíc později se objevila i v Praze. První pražskou telefonní linku vlastnil baron a cukrovarník Bedřich Frey z Freyenfelsu, který si nechal zřídit kilometr dlouhé telefonní vedení ze svého pražského bytu do své fabriky ve Vysočanech.

Moderní lovci pokladů. Keškaření vzniklo, když prezident USA nechal odstranit chybu

Pak už události nabraly celkem rychlý spád. V roce 1881 byla udělena první koncese ke stavbě a provozu telefonů v Praze a okolí, získal ji syn Františka Palackého, Jan, se společníky. Jejich společnost Pražské podnikatelství pro telefony v létě 1882 spustila první veřejnou ústřednu v domě U Richtrů na Malém náměstí. Byla určena pro 200 účastníků a na počátku jich měla 11.

S novou telefonní ústřednou vznikl i první seznam telefonních účastníků. Byli v něm hlavně známí a bohatí lidé, jako třeba vlastenec, národopisec, mecenáš a bojovník za pokrok Vojtěch Náprstek. S nadšením zkoumal všechno nové, telefon nemohl uniknout jeho pozornosti. Stejně jako později dalšímu milovníkovi všeho moderního, arcivévodovi Františku Ferdinandu d´Este, jenž si telefon nechal zavést na zámek Konopiště.

První telefonní seznamy ještě neobsahovaly telefonní čísla, pouze jména účastníků. Telefony v té době neměly číselník a po zatočení kličkou hovory přepojovaly spojovatelky na ústřednách. Telefonování nebylo jednoduché a ani levné. Kdo chtěl přístroj provozovat, musel se zavázat, že linku nebude zneužívat třeba k protistátním aktivitám. Platilo se za pronájem přístroje, za přepojování i délku hovoru, přičemž částka se účtovala podle vzdálenosti hovoru. Nejfrekventovanější meziměstská telefonní přípojka mezi Prahou a Vídní vznikla v roce 1889.

Neměl peníze, a tak přišel o slávu. Patent, co změnil svět, získal někdo jiný

Zájem o telefonní přístroje navzdory cenám pořád stoupal a druhé vydání telefonního seznamu na počátku roku 1883 už obsahovalo stovku jmen. Nová ústředna v Praze v Jindřišské ulici v roce 1908 už měla 6 tisíc přípojek, o 10 let později bylo v pražském telefonním seznamu víc než 8 tisíc položek. Telefony tehdy pomáhaly v obchodní komunikaci i v soukromí, zásadním způsobem však změnily třeba také práci hasičů. Díky nim se mohla zrušit hlásná stanoviště z věží a požáry se oznamovaly přes telefony.

Vynález z konce 19. století se stal pro lidi mnohem dostupnější v roce 1911, když se v pražských ulicích poprvé se objevily první telefonní budky. Vydržely tam víc než 100 let do doby, než je vytlačily mobilní telefony. Poslední veřejná telefonní budka v Česku přestala fungovat v roce 2021. Také počet pevných linek stále klesá, za posledních 20 let jich ubylo o dvě třetiny. S čím vším si lidé za 150 let volali?

V telefonní galerii výše pravděpodobně najdete přinejmenším pár kousků, které prošly i vaším životem. Na který přístroj z doby hodně minulé či poměrně nedávné nejraději vzpomínáte vy? Podělte se s námi v diskuzi.

Víte, co je bazmek či pančok, a kdo je šantala? Otestujte své znalosti řemeslnického slangu...

Drahé doplňky stravy nejsou potřeba. Těchto 30 potravin zajistí dlouhověkost

Borůvky (brusnice borůvky, blízké příbuzné červených brusinek) pomáhají zraku.

Pojem superpotravina označuje suroviny, které v malém množství obsahují neobvykle vysoký podíl látek prospěšných pro lidské zdraví. Tento žebříček zahrnuje potraviny s prokázaným přínosem pro...

Máte jasno, jak dlouho žijí domácí mazlíčci? Pozor, aby vás nepřežili

Největší papoušek světa, evropské unikáty i světové premiéry. Exota Olomouc...

Mít domácího mazlíčka znamená zodpovědnost mnohdy i pro několik generací. Než si ho pořídíte, zvažte, zda jste ochotni ji na sebe vzít.

Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o...

Osení na velikonoční stůl zasejte hned. Na husté trsy máte nejvyšší čas

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá...

Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Na jeho zasetí máte nyní nejvyšší čas.

Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky

Zoo Praha, vombatí mládě, vak, březen 2026

Osrstěné a s chutí objevovat svět. Takové už je vombatí mládě, které se v Darwinově kráteru Zoo Praha narodilo v některém loňském červnovém dni. A teď už konečně bývá k zastižení venku z vaku, a k...

KVÍZ: Která ingredience nepatří do klasického receptu?

Tak co, dala jsem tam všechno, co tam patří?

Prověřte si své znalosti tradiční české kuchyně. Zaměřte se na ingredience, které do klasických receptů rozhodně nepatří. Máme tu výběr dvaceti oblíbených pokrmů, u kterých budete muset identifikovat...

V jarních a velikonočních dekoracích využijte přírodní materiály i květiny

dekorace jarní, Velikonoce, jaro, ozdoby

Po dlouhé zimě, která nás rozhodně nešetřila, je tu konečně jaro. O to víc si první jarní paprsky a přísliby jarních a letních měsíců chceme užit, stejně jako Velikonoce za dva týdny. Výzdoba k tomu...

22. března 2026

Nepřemokřit, nevysušit. Velký přehled péče o pokojovky, které máte rádi

Miltonia (Miltoniopsis phalaenopsis) je orchidej, kterou zvládnete pěstovat i v...

Správné zalévání a umístění pokojových rostlin je klíčem k jejich dlouhověkosti, přičemž nejčastější chyby pramení právě z přílišné horlivosti, nebo naopak zapomnětlivosti. Tento přehled vám pomůže...

21. března 2026

Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků často netuší rizika a tápou v prevenci

NEJDÉLE ŽIJÍCÍ PLEMENA. Zleva lhasa apso, dalmatin, italský chrtík, pudl toy,...

Paraziti, jako jsou blechy, klíšťata nebo červi, stále patří mezi nejčastější zdravotní problémy domácích mazlíčků. Přitom jde o onemocnění, kterým lze snadno předcházet. Připomíná to Světový den...

20. března 2026  12:36

Les je skvělý terapeut, stačí pár minut a jste jiný člověk, vědí nejen Finové

Lesní mysl, pobyt v lese, walking

„Lesní mysl“ není jen tak ledajaké slovní spojení, označuje finský způsob seberozvoje a sebepéče. Prakticky propojuje tři oblasti – péči o psychické zdraví, osobní rozvoj a pozitivní psychologii....

20. března 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v systému a historii udělování Michelinských hvězd?

Typický michelinský panáček

Historie a systém udílení Michelinských hvězd představují fascinující cestu od prostého průvodce pro motoristy až po nejuznávanější světové měřítko gastronomické kvality. Celý proces je opředen...

vydáno 20. března 2026

Na hvězdárně je vesmír hned o kousek blíž

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni je jediným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. Tato příspěvková organizace získala svou současnou podobu již před deseti lety – připojením části zrušené Hvězdárny...

19. března 2026  11:57

Jarní řez levandule krok za krokem. Ostříhejte ji správně a zhoustne do léta

Levandulové pole na Velehradě. (červenec 2024)

Snít o lánu rozkvetlé Provence na vlastní zahradě je jedna věc, realita v podobě zdřevnatělého a prořídlého koštěte věc druhá. Pokud toužíte po levanduli jako z katalogu, musíte včas vytáhnout nůžky....

19. března 2026  11:04

Drahé doplňky stravy nejsou potřeba. Těchto 30 potravin zajistí dlouhověkost

Borůvky (brusnice borůvky, blízké příbuzné červených brusinek) pomáhají zraku.

Pojem superpotravina označuje suroviny, které v malém množství obsahují neobvykle vysoký podíl látek prospěšných pro lidské zdraví. Tento žebříček zahrnuje potraviny s prokázaným přínosem pro...

19. března 2026

Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky

Zoo Praha, vombatí mládě, vak, březen 2026

Osrstěné a s chutí objevovat svět. Takové už je vombatí mládě, které se v Darwinově kráteru Zoo Praha narodilo v některém loňském červnovém dni. A teď už konečně bývá k zastižení venku z vaku, a k...

19. března 2026

Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o...

18. března 2026  13:30

