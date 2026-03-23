Cesta jednoho z největších vynálezů lidstva do kanceláří a domácností byla rychlá. Alexander Graham Bell představil telefon před 150 lety – začátkem roku 1876 v USA – veřejnost si přístroj vyzkoušela v létě na výstavě věnované moderním objevům, následující rok už se začal používat v každodenním životě.
Ještě ten samý rok Bell přivezl telefon i do Evropy. Několik přístrojů tehdy věnoval vedoucímu londýnského telegrafního úřadu, ten dva z nich zase daroval kolegovi v Berlíně, kde v roce 1878 zahájila provoz první městská telefonní ústředna. V Čechách si lidé na telefonování museli počkat, první telefonní linka u nás byla zprovozněna 10. dubna 1881 mezi správou dolu Georg Hartmann v Ledvicích a víc než 2 km vzdáleným nádražím v Duchcově na severu Čech.
Telefony, které si ne/pamatujete a jejich příběhy
O měsíc později se objevila i v Praze. První pražskou telefonní linku vlastnil baron a cukrovarník Bedřich Frey z Freyenfelsu, který si nechal zřídit kilometr dlouhé telefonní vedení ze svého pražského bytu do své fabriky ve Vysočanech.
Moderní lovci pokladů. Keškaření vzniklo, když prezident USA nechal odstranit chybu
Následoval seznam VIP osobností…
Pak už události nabraly celkem rychlý spád. V roce 1881 byla udělena první koncese ke stavbě a provozu telefonů v Praze a okolí, získal ji syn Františka Palackého, Jan, se společníky. Jejich společnost Pražské podnikatelství pro telefony v létě 1882 spustila první veřejnou ústřednu v domě U Richtrů na Malém náměstí. Byla určena pro 200 účastníků a na počátku jich měla 11.
S novou telefonní ústřednou vznikl i první seznam telefonních účastníků. Byli v něm hlavně známí a bohatí lidé, jako třeba vlastenec, národopisec, mecenáš a bojovník za pokrok Vojtěch Náprstek. S nadšením zkoumal všechno nové, telefon nemohl uniknout jeho pozornosti. Stejně jako později dalšímu milovníkovi všeho moderního, arcivévodovi Františku Ferdinandu d´Este, jenž si telefon nechal zavést na zámek Konopiště.
První telefonní seznamy ještě neobsahovaly telefonní čísla, pouze jména účastníků. Telefony v té době neměly číselník a po zatočení kličkou hovory přepojovaly spojovatelky na ústřednách. Telefonování nebylo jednoduché a ani levné. Kdo chtěl přístroj provozovat, musel se zavázat, že linku nebude zneužívat třeba k protistátním aktivitám. Platilo se za pronájem přístroje, za přepojování i délku hovoru, přičemž částka se účtovala podle vzdálenosti hovoru. Nejfrekventovanější meziměstská telefonní přípojka mezi Prahou a Vídní vznikla v roce 1889.
Neměl peníze, a tak přišel o slávu. Patent, co změnil svět, získal někdo jiný
Pevná linka na odpis
Zájem o telefonní přístroje navzdory cenám pořád stoupal a druhé vydání telefonního seznamu na počátku roku 1883 už obsahovalo stovku jmen. Nová ústředna v Praze v Jindřišské ulici v roce 1908 už měla 6 tisíc přípojek, o 10 let později bylo v pražském telefonním seznamu víc než 8 tisíc položek. Telefony tehdy pomáhaly v obchodní komunikaci i v soukromí, zásadním způsobem však změnily třeba také práci hasičů. Díky nim se mohla zrušit hlásná stanoviště z věží a požáry se oznamovaly přes telefony.
Vynález z konce 19. století se stal pro lidi mnohem dostupnější v roce 1911, když se v pražských ulicích poprvé se objevily první telefonní budky. Vydržely tam víc než 100 let do doby, než je vytlačily mobilní telefony. Poslední veřejná telefonní budka v Česku přestala fungovat v roce 2021. Také počet pevných linek stále klesá, za posledních 20 let jich ubylo o dvě třetiny. S čím vším si lidé za 150 let volali?
Víte, co je bazmek či pančok, a kdo je šantala? Otestujte své znalosti řemeslnického slangu...