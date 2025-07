Část 1/7

Nadšenec pro grilování – co najde, přetvoří na gril nebo udírnu

Ze starých kamen vznikl gril i s přídavnou elektrickou plotýnkou.

Dan Kordula je fanda grilování. A nejen to, většinu svých grilů, udíren a dalších prostředků k ukojení své vášně si sám vyrobil.

Kordula je zajímavý tím, jak klikatou cestu musel ujít, aby se dostal do fáze, ve které se právě nachází. Přes mládí v Česku po dlouhodobý pobyt v USA, tam i ženitba a nakonec návrat rodné vlasti.

První gril si koupil v roce 1998 a od roku 2000 začal grilování věnovat více času, když se přestěhoval do domu na Ridgewayi a jeho soused, zapálený grilovací mistr, ho do toho ještě více vtáhl.

Výjimečný grilovací „koutek“, který vznikl z recyklovaných materiálů, je jeho hrdostí. Je kombinací grilu a udírny a Kordula ho postavil ze starých kamen, což mu trvalo skoro rok.

„Původně jsem je chtěl jen opravit a postavit do venkovní kuchyně, na kterou se chystám, jenže uvnitř byly úplně prohnilé, tak jsem je přestavěl na gril,“ vysvětluje. Jelikož je Kordula povoláním technik a má blízko k práci rukama, nenechá ho chladným ani pohled na věci, které někdo vyhodil jako nepotřebné. A tak když vidí nějaký starý kousek, ihned mu v hlavě zapne radar a představuje si, co by z něj šlo vykouzlit.

Celý příběh si přečtěte zde: