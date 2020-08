VIDEO: Železniční modeláři ze Lhoty na Opavsku staví unikátní kolejiště

S projektem začali Opavští už v roce 2011, kdy se dva nadšenci do železnice rozhodli vybudovat modelové kolejiště v měřítku 1:87. Model začali stavět ve sklepních prostorách školy v obci Lhota u Opavy za účelem prezentace široké veřejnosti. Tehdy se stavělo bez jakékoliv finanční podpory a modeláři projektu věnovali veškerý volný čas.

„Nyní bychom kolejiště rádi rozšířili na plochu 80–90 m² a rádi bychom jej otevřeli oficiálně pro veřejnost v únoru roku 2021 na 10. výročí založení klubu. Samozřejmě nebude na něm vymodelované vše, co chceme, ale mělo by být plně funkční a schopné provozu,“ popisuje jeden z modelářů Jakub Javorek, který modelové železnici věnoval kus života.

Nechtějí se srovnávat s komerčním projektem pražského Království železnic. „S ním se samozřejmě rozlohou rovnat nemůžeme a ani nechceme. Kvantita není u nás kvalita. Naše kolejiště bude mnohonásobně detailnější, propracované a pečlivě vymodelované – to v Království železnic nikdy návštěvník nenajde. U nás se opravdu člověk zmenší 87násobně a ocitne se v reálném modelovém světě,“ říká modelář.



Koncepčně by mělo kolejiště fungovat jako výukový model pro děti a dospělé, kteří se chtějí o fungovaní železnice dozvědět více. Skrz model chtějí autoři prezentovat skutečné fungování železnice jako celku.

Návštěvník uvidí, jak funguje Auto Blok na koridorové trati, rychlostní návěstní soustava, závislosti návěstidel, dorozumívání na trati D3 pomocí telefonu a v neposlední řadě také počítačový program Jop, kdy celé kolejiště bude řídit jeden člověk.

„Momentálně se model nachází v soukromém subjektu, se kterým máme domluvenou dlouhodobou spolupráci, kterou chceme dál rozvíjet. V objektu najdou naši návštěvníci jak sociální zázemí, tak odpočinkovou místnost s malou kuchyňkou a posezením. Takže ani delší návštěva, kdy děti nebudou chtít jít domů, by neměla být problém,“ těší se.

To všechno stojí na penězích. Aby se podařilo uskutečnit plán, vsadili na Hithit, jehož pomocí by chtěli vybrat 270 tisíc korun. Do konce kampaně jim zbývá měsíc.

Jako to bývá u všech projektů na startovačích, může se však stát, že se potřebné peníze nevyberou. „Neznamená to, že bychom celý projekt zahodili, jen by se kompletní otevření zpozdilo o nějaký ten měsíc. Paralelně jednáme i se sponzory a dalšími subjekty, takže bychom se pokusili získat peníze od nich,“ vysvětluje Javorek plán B.