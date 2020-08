Brit proměnil zahradu v prázdninový rezort. Jen podle návodů na internetu

Projekt mu trval déle, osmnáct měsíců, ale doby, kdy nemohl provozovat svou živnost, využil k definitivnímu dokončení. Vzhledem k tomu, že zahradu přebudovával svépomocí, stavba ho stála asi 6 500 liber (asi 190 tisíc korun).

To je zhruba třetina toho, co by zaplatil, kdyby si nechal stavbu provést od profesionálů takzvaně na klíč. Z toho materiál pro bazén stál asi 3 000 liber, zbytek Younga věnoval do přebudování zahrady.

Zahradu osadil dřevěnou terasou, na ní vybudoval také posezení, místo na grilování, vířivku a koktejlový bar. A podle jeho slov mu to vyšlo i časově, zahradu dokončil právě před tím, než přišla vlna letních veder.

Navíc mu odpadla plánovaná dovolená v Alicante ve Španělsku, která byla kvůli krizi zrušená. „Takže budu tady a budu si představovat, že ležím pod horkým španělským sluncem. Zvlášť když se ponořím do bazénu a budu pít margaritu,“ těší se.

Jeho dílo se rychle rozkřiklo mezi kamarády. „Už teď se mi hlásí a zamlouvají si termíny, kdy by na mé zahradě rádi strávili dovolenou,“ říká.

Younga se nepovažuje za žádného kutila. „Nemám s podobnými pracemi žádné zkušenosti. Vše jsem stavěl metodou pokus-omyl a podle výukových programů na YouTube,“ vypráví.

Samozřejmě je na svoje dílo patřičně hrdý, ale zároveň tak trochu šokovaný, že to skutečně dokázal, jen s pomocí přátel. Aby pomohl krotit rozpočet, odmítl dokonce pronajmout si bagr a kopal jámu pro bazén ručně, což mu trvalo několik měsíců. Kamarádi mu pak pomohli umíchat asi tunu betonu na základnu bazénu.

Pak následovalo položení bloků okrajů, těsnění a obkládání, montáž čerpadla. Konečné plnění z kohoutku, které trvalo dva dny, bylo vlastně jen odměnou za vykonanou práci.