Vypadá jako med, jen podstatně tvrdší. Reportérka si vyzkoušela práci se sklem

Titěrnější práci si lze jen těžko představit. Pokouším se rozžhaveným sklem „namalovat“ očičko svému andělovi. To tmavé stočené uprostřed obličeje nevypadá úplně jako oko. Co teď? Takhle by anděl dělal v nebi ostudu!

Když se řekne sklář, většina si představí člověka, který fouká do píšťaly u rozžhavené pece. Nezasvěcenému to může znít, jako by průměrný sklář snil spíš o kariéře v orchestru kdesi v jižních krajích. Ač nemůžeme vyloučit ani tuto možnost, jde pochopitelně jen o shodu názvů vybavení skláře a hudebníka.