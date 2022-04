Vyrobte si vrhací letadélka. Uděláte radost modelářům, dětem i hračičkům

Jen co zmizí poslední záchvěvy zimy, bude to táhnout nás i naše děti do přírody. Zatímco dospělí se možná budou chtít věnovat zahradě, junioři si spíš budou chtít hrát. Vyrobte jim vrhací letadélka, to je nadchne. Návod si můžete stáhnout ve formátu PDF.