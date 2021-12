VIDEA ROKU 2021: Králíci pro gorily, vyvýšené záhony i broušení čehokoli

Bolí vás záda nebo se jen nechcete ohýbat pro každou vypěstovanou mrkev? Možná to na vaší zahradě dokáže vyřešit vyvýšený záhon. Stačí pár prken, nejlépe z modřínu, čtyři trámky do rohů, pilka, vrtačka, několik delších šroubů, ochranná fólie a troška zručnosti. Výšku záhonu si můžete libovolně zvolit sami. Přitom to na zahradě nevypadá vůbec špatně.