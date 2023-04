Když zvony odletí do Říma, vyrobte si tradiční velikonoční klapačku a řehtačku

Řehtačka a klapačka

Jejich zvuk nahrazoval od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zvonění zvonů, které „odlétly do Říma“. S klapačkami a řehtačkami se vyřádily hlavně děti, které pobíhaly po vesnici či městě, užívaly si pořádný rámus a nikdo jim za to nemohl vynadat.

Velikonoční klapačku i řehtačku si ovšem můžete vyrobit i dnes. Klidně i s vašimi dětmi, určitě to zvládnete.

Co budete potřebovat: Materiál Na výrobu klapačky budeme potřebovat kousek násady od koštěte, pilku, lepidlo, asi 20 cm dlouhé, 2 cm silné a 3,5–4 cm široké prkénko a dva dřevěné kolíčky Na řehtačku kus překližky cca 15 × 30 cm, dva proužky překližky o šířce cca 4 cm a délce cca 25 cm, 2 míchátka na barvy nebo plochou lištu z tvrdého dřeva, nábytkovou knopku, kus kulatiny o průměru cca 3,5 cm, dřevěné tyčky od nanuků s kruhovým průřezem (nebo týble – spojovací nábytkové kolíčky) Nářadí Vykružovací pilka, vrták na panty, pilka, bruska nebo smirek na špalíčku, akuvrtačka a šroubovák, pokosnice

Na dalších stránkách uvidíte postup krok za krokem pro výrobu jednotlivých „nástrojů“ pro obveselení vás i okolí.