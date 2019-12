Nastartujte akumulátorový program, dopřejte si nářadí do dílny i paneláku

Kupte akufukar, využijete ho už přes zimu

AKU fukar Patriot BL25 40V umožňuje regulovat výkon ve 4 stupních.

Možná pošilháváte po moderní akutechnice, která už se výkonově začíná srovnávat s klasickou technikou. Zkuste ji nastartovat například vánočním dárkem, který nemusí stát mnoho a přitom se stane základem vaší nové dílenské a zahradní sady.

Je výhodou, že v poslední době výrobci pochopili, že aby akumulátorovou techniku prodali, musí nabídnout řadu strojů s kompatibilním akumulátorem a nabíječkou, které mohou použít na více strojů. Jakmile tedy máte jeden, pak přikupujete jenom takzvaná holátka, což je daleko levnější.

Samozřejmě to zatím není tak, že by jeden akumulátor fungoval na výrobcích různých značek, jako můžete například pro různé telefony použít jednu nabíječku. Spíš je to podobně jako u fotografů: jakmile investuje do Canonu a nakoupíte jejich objektivy, těžko se přechází na Nikon.

Zkuste tedy pro začátek vašeho akuvěku nekupovat sekačku na trávu, kterou použijete až na jaře, ale třeba fukar na listí. Využijte toho, že jej lze výhodně využít k vyčištění terasy nebo chodníku už teď přes zimu. Jak vybrat fukar nebo vysavač na listí čtěte zde.