Už nikdy neztratíte vývrtku. Praktický návod na zavěšení kuchyňského náčiní

Pavel Kutil Zeman
Přestalo vás bavit stále hledat právě tu jednu konkrétní sběračku na omáčku nebo plastovou obracečku na lívance? Přivádějí vás k zuřivosti chvíle, kdy vychlazené víno je na stole, návštěva nachystaná na slavnostní přípitek a vývrtka schovaná na dně zásuvky? Najděte si místo pro relingovou tyč.
Část 1/10
Relingové tyčky je možné délkově nastavit.

Kovové tyčky, na kterých je vše pohodlně a přehledně zavěšeno, ostré nože pěkně kuchařce na očích a bezpečně z dosahu dětských prstíků jsou rozhodně dobrým pomocníkem.

Relingové tyčky je možné délkově nastavit, spojení je pak schováno v závěsné objímce, nebo je možné přidat rohové díly, kterými je možno udělat vnitřní i vnější roh a použít je i na pracovní desku – zde mohou sloužit jak pro zavěšení sběraček, tak pro sušení utěrek.

Kutíte doma, v dílně i na zahradě? Pochlubte se a honorář vás nemine


Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zahrada usazená na místě staré usedlosti má vinici, sad a venkovský charakter

Ještě před pár lety na tomto místě v nivě Šáreckého potoka stála původní chátrající usedlost a nad údolím se tyčil téměř čtyřmetrový prudký svah zarostlý trním a šeříky. A protože staré stavení mělo...

Houbařská je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení...

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Soutěž

Daniel Kodýdek poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak ulovil svého nejzvláštnějšího okouna. Překonal v něm počáteční smůlu a změnou taktiky lovu dosáhl vynikajícího úspěchu.

Už nikdy neztratíte vývrtku. Praktický návod na zavěšení kuchyňského náčiní

Přestalo vás bavit stále hledat právě tu jednu konkrétní sběračku na omáčku nebo plastovou obracečku na lívance? Přivádějí vás k zuřivosti chvíle, kdy vychlazené víno je na stole, návštěva nachystaná...

7. října 2025

Jámy pro stromky připravte dopředu, s živinami i zdravým biomem pro kořeny

Podzim je pro vysazování ovocných stromků to nejideálnější období, o tom není sporu. Školky s tím počítají, takže nabídka prostokořenných stromků je nevídaně bohatá, staré odrůdy nevyjímaje. Jak se...

7. října 2025

Využijte toho, že zázvor umí aktivovat imunitní buňky

Zázvor je oblíbený nejen jako potravina, velmi opodstatněné využití má i jako léčivá rostlina. Čím to, že je stále více v kurzu?

6. října 2025

Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

Lubomír Churý poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh svého syna, který hned na poprvé, kdy vyzkoušel techniku přívlače, ulovil velkou štiku. Navzdory minimálním zkušenostem, během...

6. října 2025

Znáte pravidlo pěti minut? Šokové větrání uchrání před plísněmi a ušetří

Řekli byste, že tak jednoduchá věc jako větrání vám může šetřit peníze i zdraví? Nejde totiž jen o jednoduché otevření okna, skutečně efektivní větrání a prevence plísní si vyžaduje pár osvědčených...

5. října 2025

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Soutěž

Daniel Kodýdek poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak ulovil svého nejzvláštnějšího okouna. Překonal v něm počáteční smůlu a změnou taktiky lovu dosáhl vynikajícího úspěchu.

4. října 2025

Sklízejte, uskladňujte, množte, vysazujte. Říjnové práce na zahradě zahřejí

Říjen rozhodně není měsíc, který byste mohli na zahradě vypustit. Jednak je potřeba sklidit a uskladnit či zpracovat podstatnou část zeleninové úrody, navíc už také zahradu svou podzimní péčí do...

3. října 2025

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

3. října 2025

Houbařská je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

2. října 2025  10:02

Zahrada usazená na místě staré usedlosti má vinici, sad a venkovský charakter

Ještě před pár lety na tomto místě v nivě Šáreckého potoka stála původní chátrající usedlost a nad údolím se tyčil téměř čtyřmetrový prudký svah zarostlý trním a šeříky. A protože staré stavení mělo...

2. října 2025

Nesmrtelnost a věčné mládí už existují. Mají je některá zvířata

Lidé po nesmrtelnosti a věčném mládí odnepaměti touží, někteří živočichové už obojí dávno mají. Nesmrtelnost, věčné mládí nebo schopnost opravovat své tělo skoro donekonečna – kdo by tohle nechtěl?...

2. října 2025

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.