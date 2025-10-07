Kovové tyčky, na kterých je vše pohodlně a přehledně zavěšeno, ostré nože pěkně kuchařce na očích a bezpečně z dosahu dětských prstíků jsou rozhodně dobrým pomocníkem.
Relingové tyčky je možné délkově nastavit, spojení je pak schováno v závěsné objímce, nebo je možné přidat rohové díly, kterými je možno udělat vnitřní i vnější roh a použít je i na pracovní desku – zde mohou sloužit jak pro zavěšení sběraček, tak pro sušení utěrek.
