Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili

Marek Burza
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost každoročně láká tisíce návštěvníků i vystavovatelů, kteří zde prezentují to nejlepší z modelářského umění.

Samotná akce, kterou pořádá britská pobočka IPMS, dalece přesahuje rámec běžné modelářské soutěže. V halách Mezinárodního centra v Telfordu se setkávají nadšenci ze všech koutů planety, od Japonska přes Spojené státy až po Evropu, aby sdíleli zkušenosti a vášeň pro detail.

Galerie výjimečných leteckých modelů

Star Wars: Solo
Moonraker
Walrus Mk.I
Buccaneer 208Sq RAF
49 fotografií

Atmosféra je neopakovatelná, protože se zde mísí soutěžní napětí s přátelským duchem komunity. Návštěvníci mají možnost vidět tisíce špičkově zpracovaných modelů letadel, bojové techniky, lodí, aut či figur, které často posouvají hranice toho, co je v miniaturizaci technicky a umělecky možné vytvořit.

Z hlediska celosvětového významu funguje Telford také jako klíčový veletrh pro celý modelářský průmysl. Pro renomované výrobce stavebnic, barev a doplňků je to ideální místo pro představování horkých novinek a odhalování plánů na nadcházející sezonu.

Úžasní plastikoví modeláři excelovali na dalším ročníku Panthers Cup

Právě zde se často odehrávají světové premiéry dlouho očekávaných modelů a sběratelé mají jedinečnou příležitost nakoupit přímo u zdroje nebo diskutovat s tvůrci, kteří za těmito produkty stojí. Zisk ocenění v místní soutěži má pak v komunitě obrovskou váhu a je považován za jedno z nejvyšších uznání řemeslné zručnosti, kterého může modelář dosáhnout.

Česká stopa je v Telfordu tradičně velmi hluboká a naprosto nepřehlédnutelná. Čeští modeláři se této akce účastní s železnou pravidelností a opakovaně dokazují, že naše modelářská škola patří k absolutní světové špičce, což každoročně potvrzují četná ocenění a zlaté medaile, které putují do České republiky.

OBRAZEM: Mistři modeláři s fantazií oživují stará letadla, lodě i auťáky

Kromě individuálních úspěchů zde má silné zastoupení i český modelářský průmysl, jehož firmy jsou mezi zahraničními modeláři vysoce ceněny. Účast na Scale ModelWorld je pro českou výpravu vždy prestižní záležitostí a jasným potvrzením toho, že Česko je modelářskou velmocí.

