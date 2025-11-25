Samotná akce, kterou pořádá britská pobočka IPMS, dalece přesahuje rámec běžné modelářské soutěže. V halách Mezinárodního centra v Telfordu se setkávají nadšenci ze všech koutů planety, od Japonska přes Spojené státy až po Evropu, aby sdíleli zkušenosti a vášeň pro detail.
Galerie výjimečných leteckých modelů
Atmosféra je neopakovatelná, protože se zde mísí soutěžní napětí s přátelským duchem komunity. Návštěvníci mají možnost vidět tisíce špičkově zpracovaných modelů letadel, bojové techniky, lodí, aut či figur, které často posouvají hranice toho, co je v miniaturizaci technicky a umělecky možné vytvořit.
Z hlediska celosvětového významu funguje Telford také jako klíčový veletrh pro celý modelářský průmysl. Pro renomované výrobce stavebnic, barev a doplňků je to ideální místo pro představování horkých novinek a odhalování plánů na nadcházející sezonu.
Právě zde se často odehrávají světové premiéry dlouho očekávaných modelů a sběratelé mají jedinečnou příležitost nakoupit přímo u zdroje nebo diskutovat s tvůrci, kteří za těmito produkty stojí. Zisk ocenění v místní soutěži má pak v komunitě obrovskou váhu a je považován za jedno z nejvyšších uznání řemeslné zručnosti, kterého může modelář dosáhnout.
Česká stopa je v Telfordu tradičně velmi hluboká a naprosto nepřehlédnutelná. Čeští modeláři se této akce účastní s železnou pravidelností a opakovaně dokazují, že naše modelářská škola patří k absolutní světové špičce, což každoročně potvrzují četná ocenění a zlaté medaile, které putují do České republiky.
Kromě individuálních úspěchů zde má silné zastoupení i český modelářský průmysl, jehož firmy jsou mezi zahraničními modeláři vysoce ceněny. Účast na Scale ModelWorld je pro českou výpravu vždy prestižní záležitostí a jasným potvrzením toho, že Česko je modelářskou velmocí.