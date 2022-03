Aby šlo světlo až do hrnců na sporáku, probourali strop a vyrobili světlík

„Když jsme konečně našli náš vysněný statek na okraji Prahy, v posledních letech jsme ho kus po kuse rekonstruovali, většinou svépomoci. Na jedné straně jsme kladli velký důraz na moderní komfort bydlení. Na druhou stranu jsme chtěli co nejvíce zachovat styl a ‚ducha‘ starého statku,“ popisuje čtenář Stefan, který se zapojil do výzvy Kutil iDNES.cz.

Někdy v průběhu celé rekonstrukce však vyvstala otázka, jak prosvětlit tmavé místnosti v přízemí. Výhoda příjemně chladného statku v letním období i bez klimatizace má bohužel tu nevýhodu, že uvnitř působí v temnějších obdobích trochu ponuře.

Pro jednotlivce nebo návštěvníky to může být „pohodlné“, ale z dlouhodobého hlediska a každodenně je to spíš znepokojivé. To byl těžší úkol, než se původně zdálo.

Bohužel všechna malá okna domu směřují na sever. Vzhledem k tomu, že stropy v přízemí byly tradičně překlenuty cihlovými oblouky mezi železničními kolejnicemi, nebylo možné špaletová okna mezi dvěma nosníky snadno rozšířit.

Jižní stěna domu tvoří hranici pozemku se sousední parcelou, takže okna v ní nepřicházela v úvahu. Takže se nabízel světlík.

Nyní všechny světlíky, které se dají koupit, mají tu nevýhodu, že šíří světlo jako velká lampa na operačním sále, jsou tedy víceméně jenom jako obrovská lampa bez spotřeby. Noví obyvatelé domu si naopak představovali, že nejlepší by bylo skutečné přirozené denní světlo.

„Musím přiznat, že náš první nápad, jak vyřešit tento problém, byl nápad z hospody – skleněná kopule ve stropě kuchyně hned pod střešním oknem. Takže jsme si řekli, že zkusíme vyrobit něco podobného,“ odhaluje svoji inspiraci.

Věděli, že nebudou schopni snadno vyrobit kupoli s kulatým půdorysem. Takže se rozhodli pro devítistranný tvar.

Nejprve tedy vyrobili devítihranný dřevěný rám budoucí skleněné kopule a upevnili jej vodorovně na strop kuchyně v podkroví. Oblouky stropů v přízemí jsou tvořeny pouze cihlami slepenými vápennou maltou a jsou silné šest centimetrů.

Prolomení stropu rychle proběhlo poté, co byl devítiúhelníkový rám kopule zabedněn v podkroví a zalitý betonem. Hned poté, co dokončili otvor ve stropě nad kuchyňským sporákem, zalilo kuchyni poprvé ve 130leté historii statku sluneční světlo, byla to obrovská radost, která všechny popohnala k rychlému dokončení skleněné kupole.

„Stavba samotné kopule byla nakonec jednodušší, než jsme čekali. Vyrobili jsme ji z malých tenkých segmentů latí, které jsme nejprve slepili a vytvořili rám pro skleněné tabule. Na začátku tato konstrukce vypadal spíše jako pavouk než jako naše budoucí skleněná kupole,“ popisuje čtenář.

Kostra kopule vážila jen pár set gramů a nejen na první pohled působila velmi křehce. Poté jednotlivé tabule nařezali na míru ze vzorovaného skla, které také napevno vlepili do dřevěného rámu.

Vzorovaným sklem trochu zabránili špehování varných hrnců z dětského pokoje a zároveň zachovali soukromí v dětském pokoji. K jejich překvapení se tato konstrukce ukázala jako velmi lehká, ale stabilní poloviční skořápka.

„Skoro jsme měli dojem, že můžete stát na vrcholu kopule, aniž by se rozbila,“ překvapuje Stefan. Nyní bylo jediným problémem, který bylo třeba vyřešit, zajistit kopuli shora tak, aby nikdo nemohl propadnout přímo do varných nádob.

Nejjednodušší by bylo vyrobit zábradlí. Jenže kvůli stínu, který by vrhalo, se rozhodli pro jiné řešení.

Místo toho do dřevěné podlahy dětského pokoje pod střechou zapustili dubový rám. Bohužel je o pár centimetrů vyšší než zbytek dřevěné podlahy. To však není tak hrozné, protože jednak je v rohu místnosti pod šikmou střechou a jednak byl vytažen šikmo až k přilehlým stěnám místnosti.

Dostal tedy také něco uměleckého, skoro jako rám obrazu ležící na podlaze. Do tohoto rámu vložili i devítihrannou tabuli z trojitě lepeného protiskluzového skla.

A letní kuchyně ve vlastních čtyřech stěnách byla hotová. Kopule sice neosvětluje kuchyň rovnoměrně po celou denní dobu, to je však více než kompenzováno radostí, když v poledne při vaření svítí sluníčko přímo na sporák a do hrnců.