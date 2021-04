Řemeslo má zlaté dno, ale lidi to poznají až v dospělosti, říká pedagog

Čím vy se vlastně na Jarově zabýváte?

My tu máme dva druhy kurzů. Třeba máme moc hezké kurzy Údržba zahrady, kde se lidi mohou měsíc po měsíci dozvědět podle ročního období, co roste, co sázet, jak se o to starat a podobně. Tito absolventi dostanou osvědčení, že se něco naučili, ale rozhodně je neopravňuje založit si zahradnickou firmu.

A pak máme skutečně rekvalifikační kurzy, kde po absolvování dostanou osvědčení s kulatým razítkem a je to před zákonem doklad o zvýšení kvalifikace. A to jim už pomůže třeba změnit stávající profesi.