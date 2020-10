Renovaci stolní desky licí epoxidovou pryskyřicí jsme vyzkoušeli za vás

Desce vašeho, klidně i postaršího stolu na odpis dají správně nanesené vrstvy z epoxidové pryskyřice a přimíchaných barev jedinečnou hloubku.

Můžete si vybrat libovolnou kombinaci barev a vytvořit jedinečnou kresbu, což je lákavé. Chce to ale notnou dávku trpělivosti, každá z vrstev zasychá 20 hodin, kolega si s tím jako s prvotinou hrál dva týdny. Dále to chce technickou i manuální zručnost a přesné dodržení technologického postupu. A není to nejlevnější záležitost, počítejte s náklady v řádu tisíců.

Navíc nutně potřebujete být kamarádi s bruskou, protože s tou se budete kolem staronového stolu hodně otáčet. A samozřejmě počítejte s tím, že jemný prach z broušení budete mít naprosto všude. Nemluvě o zápachu epoxidu, který ucítíte ještě další měsíc. Pokud tedy budete novou desku budovat doma jako Arťom, a ne někde v dílně.

Kompletní postup krok za krokem najdete ve videu i v naší fotogalerii. Veškerý potřebný materiál (jedná se o licí epoxidovou pryskyřici a speciální barvy, viz fotogalerie) dostanete v prodejnách pro kutily, kde by vám také měli poradit, co všechno budete potřebovat.

V neposlední řadě to jsou vaše šikovné ruce, které kromě míchání, barvení a lití epoxidové pryskyřice čeká nekonečné broušení, jež doslova bolí. Stolní desku z epoxidové pryskyřice si prostě musíte zasloužit.