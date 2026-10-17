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Hlavně si neupravit manikúru. Redaktorka si vyzkoušela broušení drahých kamenů

Zuzana Hubeňáková
  17:00

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KAMENY JSOU SRDCOVKA. Štěpánka Kurfiřtová ukazuje krásu krystalů ametystu na slunci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Český ráj a Turnovsko jsou rájem na nálezy kamenů. Jak se zpracovávají polodrahokamy do šperků? Nakonec, když je možnost si to vyzkoušet na vlastní ruce... Jen se trochu bojím, že si i s kamenem poněkud upravím manikúru. „A teď budete deset minut trpělivě kroužit po kotouči,“ požádá mě Štěpánka Kurfiřtová z rodinné firmy Stefany ve Bzí u Turnova.

Sídlo rodinné firmy, která přes sto let vytváří originální šperky, najdete v obci, jejíž název zní, jako by ji pojmenovali komáři. „Bzí je pojmenováno podle bezu, který tu všude rostl,“ neurazí se hrdá rodačka po mé impertinentní poznámce.

Malebná krajina obklopující vesničku s rodinnou vilou, kde strávím několik velmi srdečných hodin, jako by byla stvořena pro to, aby v ní vznikaly krásné věci. „Tradici výroby šperků založili prarodiče už v roce 1925. Tenkrát se ve své mačkárně v Huti na Jablonecku věnovali výrobě skleněných korálků. Ty se jim podařilo exportovat do celého světa,“ zabrousí do historie rodiny Štěpánka Kurfiřtová.

Hlavně bych chtěla apelovat na šikovné tatínky, ať to doma nemordují flexou. Při řezání musí vždy kámen proti kotouči, ne kotouč proti kamenu, to je nebezpečné!

Štěpánka Kurfiřtovámajitelka firmy Stefany

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