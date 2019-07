Největší modelové kolejiště Království železnic je online na SlowTV

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Plocha kolejiště je velká jako dvě velké školní tělocvičny. Kolejiště Království železnic je stále ve výstavbě, cílová plocha, na které se budou vláčky prohánět, má být jednou tak velká, celých 1 008 čtverečních metrů.

V tuto chvíli jezdí po 3,8 kilometrech kolejí 80 až 85 vlakových souprav, doplňuje je 35 pojízdných automobilů, pět tramvají, lanovka a metro. Uvidíte 1 071 budov a staveb, včetně Karlštejna, Kokořína, hradu Rabí nebo plzeňského hlavního nádraží, 11 000 stromů a keřů, ale i 27 000 figurek v běžných i velmi neobvyklých situacích.

Bonusem jsou modelové scénky z klasických českých filmů. Království železnic je zkrátka centrem zábavy pro rodiny s dětmi.

Během putování kamery po ploše kolejiště osvětlení několikrát nasimuluje noc i den. V reálném čase uvidíte dění ve zmenšeném světě tisíců miniaturních lidiček.

Přenos budeme postupně zdokonalovat, kameru naučíme nahlížet i do zapadlých zákoutí malého světa, podíváme se do centra řízení vlakových souprav a jejich servisu. Přenos kopíruje otevírací dobu Království železnic, signál je tedy dostupný každý den od 9:00 do 19:00.

Podívejte se, jak vypadá pohled na koleje z pozice strojvůdce.