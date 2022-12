Skleněné dědictví. Věhlasné české sklo překonává i slavné sklo benátské

První známky o výrobě skla sahají do doby 3 500 let před n. l. Kdo jako první sklo vyrobil, nedokážou s určitostí říct ani archeologové, za jeho kolébku se ale považuje Mezopotámie. I když se úplnou pravdu nejspíš už nedozvíme, nic to nemění na skutečnosti, že právě u nás má sklářství hlubokou tradici, vždyť první sklárny začaly na českém území vznikat již ve druhé polovině 13. století, a to díky sklářům z Bavorska.

Šikovný perlař za den dokázal vyrobit až tři a půl tisíce perliček. Používaly se na náhrdelníky, náušnice, brože i jehlice do klobouků, přišívaly se na šaty, kroje i kostýmy.