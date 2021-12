Každý kus rozbitého nádobí je pro mě výzva, říká designérka Maestrokatastrof

Spolu se šperkařkou Adélou Fejtkovou jste založily značku Live Longer (Žij déle). Jak vznikl nápad opravovat staré věci?

Když jsem pod svou autorskou značkou Maestrokatastrof začala dekorovat starý, bazarový porcelán klasickou cestou – glazurové barvy, zlato, listry, dekorační výpal –, dostávaly se mi do ruky kusy, které by už další výpal nepřežily. Prasklé, naprasklé, s odštěpky, s chybějícími částmi…, ale parádní. To mimochodem občas hrozí i u kousků, které jsou zdánlivě vcelku. Holt práce s keramikou a porcelánem je až do samého konce překvapení! Začala jsem kupovat a brát i tyto poškozené kusy s ambicí je opravit a zkusit poslat dál. S Adélou se známe z UMPRUM, její práci a typický rukopis, který je něco mezi sochou a šperkem, mám ráda. Když vystavila diplomku zaměřenou právě na opravu hrníčků, cukřenek, dóz a konvic, které byly dřív někomu drahé, oslovila jsem ji, zda by do založení pokusné platformy na opravy nešla se mnou.

Urny a obecně dózy a věci s víkem mě fascinují. Celá funerální problematika mi přijde zajímavá. Silvie Lubeňová designérka