Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost každoročně láká tisíce návštěvníků i vystavovatelů, kteří zde prezentují to nejlepší z modelářského umění. Zde Ford Model A Phaeton.
V halách Mezinárodního centra v Telfordu se setkávají nadšenci ze všech koutů planety, od Japonska přes Spojené státy až po Evropu, aby sdíleli zkušenosti a vášeň pro detail. Jabba’s Palace.
Telford funguje také jako klíčový veletrh pro celý modelářský průmysl. Hunting Big Cats.
Právě zde se často odehrávají světové premiéry dlouho očekávaných modelů a sběratelé mají jedinečnou příležitost nakoupit přímo u zdroje nebo diskutovat s tvůrci, kteří za těmito produkty stojí. Marston Moor 1644.
I think we got away with it!
Panther under Strabokran
Pražská barikáda 1945
Project Maus II
Long Range Desert Group
Atomic Turtle
Rodinné foto
Katana
Thanos
Požární stanice
Sauron
Gandalf
MBF-02 Strike Rouge
What if! Spitwing
Russian Double Boat 1736
U67 – German U-boot type IXC
Nordenfelt 1 1885
Peter Sellers as Inspector Clouseau 1975
Schleswig-Holstein 1936
Princess Elizabeth 1945
HMS Hermes
Trumpeter of Orleans
Queen Victoria
Ford Pick up
Yamaha YZF-R1M
Doodlebug TEXACO
Ferrari 312B 1970 Italian GP
Ferrari 625 TRC
Austin Morris Mini 1000
Porsche 935
Ferrari Monza SP2
Honda Civic EF9
Porsche GT3
Austin „Tilly“ HP 10
Bugatti Type 35B
SA-2 „Guideline“
2,5 ton 6x6 track Italy 1945
Citroen 11CV
Type 166 Schwimmwagen
HMS Victory
IDF Mk.61 105mm SP Gun
Daimler Dingo Mk.I
Tiger
M113A1 Nag´mash 1973
SMK – prototyp, Finsko 1940
Panther Ausf. G
Ferdinand
Char B1
Renault FT17
FV 214 Conqueror Mk.2
Austin Armored Car
Tiger
M1070 with C-130 on M1000 trailer
Italian Autocannone 3 Ro
Heavy tank KV-2
Matilda Mk.II
Lotus Escend 1966
One shall stand, one shall fall
