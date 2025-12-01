|
Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...
Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...
Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...
Je normální, že na zimu měníme oblečení, obutí, stěhujeme se do tepla. A stejně důležité je přizpůsobit změně ročního období také jídelníček.
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...
Bylo nebylo. Potkali se a zamilovali, a pokud dostali hypotéku na garsonku, tak ji splácejí dodnes. To není konec pohádky, ale začátek boje o úložný prostor, který prožívá většina párů, co musí ze...
Tvrdí se, že psi se podobají svým majitelům – a nová studie naznačuje, že je to pravdivější, než se myslelo. Odborníci zjistili, že zlatí retrívři a lidé sdílejí geny, které je činí náchylnějšími k...
Bylo mu 53 let, když navštívil sedlářské učiliště a nastoupil do školy s patnáctiletými spolužáky. Tříletý učební obor zvládl za dva roky. Původní profesí manažer Jan Hnátek v řemesle našel sám sebe....
Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...
Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...
Na podzim nastává období, kdy většina chatařů odjíždí do města a své rekreační objekty nechávají opuštěné na celé měsíce. To je „ideální“ příležitost nejen pro zloděje, ale také třeba pro ničivý mráz...
Hvězdník. Působivá květina, která si do našich vánočních domovů našla cestu podobně jako další rychlené cibuloviny. Třeba hyacinty nebo i řezané tulipány.
Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěžilo o tři luxusní pruty. Do středečního večera jste měli možnost hlasovat, který příběh si...
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.
Podzim je pro sázení téměř čehokoliv ideální doba bylinky nevyjímaje. A tak jste se třeba pokusili už po několikáté letos zasadit rozmarýn. Nebo jste to s ním možná už vzdali, protože vám každou zimu...