Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Marek Burza
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost každoročně láká tisíce návštěvníků i vystavovatelů, kteří zde prezentují to nejlepší z modelářského umění.
Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři... V halách Mezinárodního centra v Telfordu se setkávají nadšenci ze všech koutů... Telford funguje také jako klíčový veletrh pro celý modelářský průmysl. Hunting... Právě zde se často odehrávají světové premiéry dlouho očekávaných modelů a... I think we got away with it! Panther under Strabokran Pražská barikáda 1945 Project Maus II Long Range Desert Group Atomic Turtle Rodinné foto Katana

Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili

Star Wars: Solo

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Premium
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

Vytvořte si doma adventní náladu. Zrecyklujte ozdoby, vyzdobte si okna

ozdoby, Vánoce, barvení, kreativita

Je to neuvěřitelné, ale už tato neděle bude první adventní. Máte nazdobeno a z vašeho domu či bytu předvánoční atmosféra jen prýští? Tak to gratulujeme, jste nejlepší. Ale i tak třeba ještě využijete...

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

Přes zimu potřebujeme jíst jinak. Tělo se má pěkně prohřívat, ne chladit

Telecí vývar se zeleninou

Je normální, že na zimu měníme oblečení, obutí, stěhujeme se do tepla. A stejně důležité je přizpůsobit změně ročního období také jídelníček.

1. prosince 2025

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

1. prosince 2025

Dva životy, jeden byt: čeho se zbavit a kam uložit věci, kterých se nechceme vzdát

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Bylo nebylo. Potkali se a zamilovali, a pokud dostali hypotéku na garsonku, tak ji splácejí dodnes. To není konec pohádky, ale začátek boje o úložný prostor, který prožívá většina párů, co musí ze...

30. listopadu 2025

Kamarád člověka a deprese. Zlatí retrívři a lidé sdílejí geny pro úzkost

Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce.

Tvrdí se, že psi se podobají svým majitelům – a nová studie naznačuje, že je to pravdivější, než se myslelo. Odborníci zjistili, že zlatí retrívři a lidé sdílejí geny, které je činí náchylnějšími k...

30. listopadu 2025

Dědek u tabule, smáli se mi. Manažer z Prahy vyměnil Sazku za sedlářské řemeslo

Premium
V sedlářské a brašnářské dílně Jana Hnátka (71)

Bylo mu 53 let, když navštívil sedlářské učiliště a nastoupil do školy s patnáctiletými spolužáky. Tříletý učební obor zvládl za dva roky. Původní profesí manažer Jan Hnátek v řemesle našel sám sebe....

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Ve spolupráci
Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

29. listopadu 2025

Máte poslední příležitost, jak ještě úspěšně zazimovat chatu nebo chalupu

Sněhem okrášlená chalupa v Hutích pod vrchem Čeřínek na Jihlavsku. Zasněžená...

Na podzim nastává období, kdy většina chatařů odjíždí do města a své rekreační objekty nechávají opuštěné na celé měsíce. To je „ideální“ příležitost nejen pro zloděje, ale také třeba pro ničivý mráz...

28. listopadu 2025

Hvězdník si lze užít nejen o Vánocích. Kvést vám může i v sezoně na zahradě

hvězdník, amarylis, pěstování, rychlení, Vánoce

Hvězdník. Působivá květina, která si do našich vánočních domovů našla cestu podobně jako další rychlené cibuloviny. Třeba hyacinty nebo i řezané tulipány.

28. listopadu 2025

ANKETA: Vybrali jste výherce rybářského prutu a zhodnotili nejlepší rybářské zážitky

Aktualizujeme
Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg

Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěžilo o tři luxusní pruty. Do středečního večera jste měli možnost hlasovat, který příběh si...

27. listopadu 2025  13:35

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Když se péče o krajinu a chov zvířat potkají v jednom poctivém, ale o to zajímavějším příběhu

Ve spolupráci
Šrůtkova ekologická farma

Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.

27. listopadu 2025

Pokud vám každou zimu vymrzne rozmarýn, zkuste fintu zkušené zahradnice

Receptář prima nápadů, Napřírodno, Lenka Šulcová, rozmarýn

Podzim je pro sázení téměř čehokoliv ideální doba bylinky nevyjímaje. A tak jste se třeba pokusili už po několikáté letos zasadit rozmarýn. Nebo jste to s ním možná už vzdali, protože vám každou zimu...

27. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.