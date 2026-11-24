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Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny
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Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili
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Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny
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Na největší modelářské show světa se naši tvůrci mezi elitou neztratili
Máme tu praktický kvíz zaměřený na nejčastější domácí chyby, které zbytečně ukrajují náš čas, peníze a poškozují vybavení bytu.
Největší pavouk střední Evropy se šíří jižní Moravou a jednou se může objevit i v Praze. Slíďák tatarský má rozpětí nohou až sedm centimetrů a dokáže prokousnout lidskou kůži. Podle arachnologa...
Sociální sítě i média v sousedním Rakousku v posledních týdnech zaplavily snímky mohutných chlupatých pavouků, kteří velikostí připomínají exotickou tarantuli. Slíďák tatarský neboli jihoruská...
Prasklé těsnění, uvolněná polička nebo potřeba přivrtat nový držák dokážou v domácnosti pořádně potrápit, pokud nemáte po ruce správné vybavení. Přinášíme přehled 22 nepostradatelných kutilských...
Vlastnit byt, rodinný dům nebo chalupu je radost, dokud se neozve podezřelé kapání ze stropu, nevypne se kotel uprostřed mrazivé noci nebo se v rozích neobjeví první tmavé mapy vlhkosti. Některé...
Britský Telford se každoročně stává centrem plastikového modelářství a hostí Scale ModelWorld, akci považovanou za vůbec největší a nejvýznamnější přehlídku v tomto oboru. Do výstavních hal míří davy...
Vlastnit byt, rodinný dům nebo chalupu je radost, dokud se neozve podezřelé kapání ze stropu, nevypne se kotel uprostřed mrazivé noci nebo se v rozích neobjeví první tmavé mapy vlhkosti. Některé...
Zelenina se doporučuje jíst syrová, ale třeba lykopen z rajčat nebo betakaroten z mrkve jsou pro nás lépe využitelné po tepelné úpravě. Grilování a smažení patří sice z hlediska chuti...
Šimpanzi v zajetí malují, keporkakové skládají složité půlhodinové písně a jedovaté ryby známé jako čtverzubci vytvářejí podmořské obrazce v písku. Jedná se o umění, nebo jen rozmnožovací strategii...
Poslední podzimní odjezd z chalupy před dlouhým zimním obdobím často určí, co nás čeká na jaře. Nezabezpečená stavba podléhá mrazu, vlhkosti, degradaci izolací a invazi nevítaných hostů, jako jsou...
Supermane, tvé civilní jméno musí být Vojta Kotek! Herec, režisér, producent, amatérský elektrikář i farmář v jedné osobě. Pěstitel brambor i včelař a chovatel kachen na maso. A člen mysliveckého...
Máme tu praktický kvíz zaměřený na nejčastější domácí chyby, které zbytečně ukrajují náš čas, peníze a poškozují vybavení bytu.
Největší pavouk střední Evropy se šíří jižní Moravou a jednou se může objevit i v Praze. Slíďák tatarský má rozpětí nohou až sedm centimetrů a dokáže prokousnout lidskou kůži. Podle arachnologa...
Dlouhá procházka nemusí být jediným způsobem, jak psa unavit nebo zabavit. Stejně důležité jako pohyb jsou také podněty, při kterých může zapojit čich, přemýšlet a řešit jednoduché úkoly. Právě...
Žijí mezi námi, ale nemají vlastní hlas, kterým by si řekli o pomoc. Opuštěná, zraněná nebo týraná zvířata, která lidé zklamali, naštěstí nenacházejí na konci svých sil jen tmu. V útulcích a spolcích...
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Podezírají ji, že jí vždycky jenom někdo dá košík hub do ruky a ona sexy zapózuje. Jenže ona ani její alter ego Šumavská houbička, pod nímž Lucie Drozdová ze Sušice působí napříč sociálními sítěmi,...
Sociální sítě i média v sousedním Rakousku v posledních týdnech zaplavily snímky mohutných chlupatých pavouků, kteří velikostí připomínají exotickou tarantuli. Slíďák tatarský neboli jihoruská...