Čeští modeláři opět vyjeli na světové mistrovství. Přivezli 64 medailí

České plastikové modelářství má oprávněně ve světě zvuk. Podle vedoucího výpravy Karla Čvančary to není nic divného.

„Pořád těžíme z minulosti. V době reálného socialismu naši modeláři neměli zdaleka takové podmínky jako naši kolegové za oponou. A tak to museli vynahrazovat šikovností. Modelářské kluby byly tehdy organizované většinou Svazarmem, takže aby se někdo dostal až na mistrovství republiky, musel projít okresními a krajskými koly, kde se modeláři setkávali a měli možnost porovnávat schopnosti s kolegy z jiných měst,“ popisuje.

Modeláři neměli tak dokonalé stavebnice, a tak si je museli z nouze modifikovat, aby se co nejvíc podobaly originální předloze. Už proto, že tento parametr je jedním z měřítek hodnocení při soutěžích.

Dnes mají mladí modeláři daleko lepší podmínky. Zkušeným vedoucím kroužků se daří zaujmout i novou generaci. A onu organizovanost Svazarmu nahrazují nově organizované modelářské výstavy a Kitshow v jejichž organizování také Česko zaujímá, co do četnosti a kvality, přední místo ve světě. Ostatně na výsledkové listině z mistrovství v Telfordu je to znát.

O IPMS Je to International Plastic Modellers’ Society, založená ve Velké Británii v roce 1963. Pořádá Scale Model World, největší světovou výstavu modelářství.

Hned za sebou tu na předních místech v počtu nasbíraných medailí najdete dvojici stejných příjmení: Kloučkovi a Turkovi. Vždy otec se synem.

„Je to obvyklé schéma. Když táta modelaří, přirozeně k tomu vede i potomka. Ne vždy se povede, že syn u toho zůstane, zájmy se s přibývajícími léty vyvíjejí. Ale je vidět, že někdy se potomek skutečně potatí a přinese to i hmatatelné výsledky,“ těší se Čvančara, který modely žije celý život a je i certifikovaným rozhodčím na domácích i mezinárodních soutěžích.