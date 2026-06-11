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Roboti jako z Velkého třesku. Na Pragovce bojovali i v sumu

Marek Burza
Roboti všude a v jakékoli situaci se ukázali v kulturním centru Pragovka Praha. Podívejte se na video, co všechno bylo o víkendu k vidění. Roboti spolu nejen bojovali, ale zároveň museli projevit inteligenci, vyznat se v bludištích a provázet návštěvníky po areálu.

Robotický den je akce s mezinárodní účastí zaměřená na prezentaci a propagaci robotiky pro všechny věkové kategorie, kterou organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a spolek Robonika.

Pro letošní ročník byla vypsána spousta zajímavých soutěžních disciplín. Třeba soutěž Zachraň medvěda, kdy robot po odstartování projede zákrutami na hřišti, najde medvěda a dopraví ho zpět na místo, odkud vyjel. Výsledné pořadí robotů je dáno časem dosaženým při záchraně medvěda.

Robotický den je svátkem pro všechny fanoušky techniky.
Roboti tu byli stavění od základu až po stavebnice.
Schopnost projet trasu po čáře
Pekelné soustředění: podaří se robotovi projet celou dráhu?
27 fotografií

Anebo: v kruhovém ringu soutěží vždy dvojice robotů, kteří se snaží vytlačit jeden druhého mimo ring. Pokud se jeden z robotů dotkne jakoukoli svou částí plochy mimo ring, prohrává. To platí i v případě, když se robot rozdělí na části nebo z něj jakákoli část odpadne a následně bude jakákoli z částí protivníkem vytlačena nebo se sama dotkne plochy mimo ring.

VIDEO: Číslo 5 ještě žije. Přijelo na pražský Robotický den

Prostě pro zapálené milovníky techniky ráj na zemi, zvláště pro ty, kdo sami koketují s myšlenkou, že by si podobného robota sami postavili. Zvlášť když je tu možnost zkontaktovat jednotlivé týmy a čerpat z jejich zkušeností.

Vtipná byla i základní pravidla pro soutěžící. Píše se tu například: robot nesmí být nebezpečný ani nadměrně otravný. To platí pro veškeré jeho živé i neživé prostředí, jako je hrací plocha, medvěd, ostatní účastníci soutěže, rozhodčí nebo veřejnost.

Například robot vybavený motorovou pilou by byl nebezpečný i otravný. Nepřipomíná vám to scénu ze seriálu Velký třesk?

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