Robotický den je akce s mezinárodní účastí zaměřená na prezentaci a propagaci robotiky pro všechny věkové kategorie, kterou organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a spolek Robonika.
Pro letošní ročník byla vypsána spousta zajímavých soutěžních disciplín. Třeba soutěž Zachraň medvěda, kdy robot po odstartování projede zákrutami na hřišti, najde medvěda a dopraví ho zpět na místo, odkud vyjel. Výsledné pořadí robotů je dáno časem dosaženým při záchraně medvěda.
Anebo: v kruhovém ringu soutěží vždy dvojice robotů, kteří se snaží vytlačit jeden druhého mimo ring. Pokud se jeden z robotů dotkne jakoukoli svou částí plochy mimo ring, prohrává. To platí i v případě, když se robot rozdělí na části nebo z něj jakákoli část odpadne a následně bude jakákoli z částí protivníkem vytlačena nebo se sama dotkne plochy mimo ring.
|
VIDEO: Číslo 5 ještě žije. Přijelo na pražský Robotický den
Prostě pro zapálené milovníky techniky ráj na zemi, zvláště pro ty, kdo sami koketují s myšlenkou, že by si podobného robota sami postavili. Zvlášť když je tu možnost zkontaktovat jednotlivé týmy a čerpat z jejich zkušeností.
Vtipná byla i základní pravidla pro soutěžící. Píše se tu například: robot nesmí být nebezpečný ani nadměrně otravný. To platí pro veškeré jeho živé i neživé prostředí, jako je hrací plocha, medvěd, ostatní účastníci soutěže, rozhodčí nebo veřejnost.
Například robot vybavený motorovou pilou by byl nebezpečný i otravný. Nepřipomíná vám to scénu ze seriálu Velký třesk?
|
Minecraft i roboti ve výuce. Školy zavádějí nové trendy, ale jde to pomalu