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Babí léto nám dopřává pobyt na čerstvém vzduchu, takže je radost dávat dohromady zahradu či dílnu. Zrenovovat třeba kolečko, recyklovat, co dosloužilo, a nebo si udělat radost lucernami z obyčejných plechovek, které běžně vyhazujeme. Mohou krásně rozzářit nejen podzimní zahradu. Pracovní postup najdete ve fotogalerii, stačí, když trochu ovládáte vrtačku a štětec.
Autor: Balakryl.cz
Podobně nenáročným projektem, který vám může přinést spoustu radosti, se může stát i renovace starého kovového zahradního kolečka.
Autor: Primalex.cz
Zrenovovat můžete i staré dřevěné štafle. A nebo je zrecyklovat a vdechnout jim nový život i účel a proměnit je třeba v police na květiny, kuchyňské potřeby a podobně. Návody máme, stačí vyhrnout rukávy, pořídit potřebné a hurá do akce.
Autor: Primalex.cz
Vaše festovní kovové kolečko dostává na zahradě zabrat a je to na něm vidět? Rez či odlupující se barva ovšem nejsou důvodem k jeho výměně, stačí nový a kvalitní nátěr. Vyberte tu správnou barvu na kov (ideálně 2v1), připravte si maskovací pásku, brusnou houbu, smetáček, plochý štětec (ideálně vel. 2,5″), vodu a vhodný odmašťovač.
Autor: Primalex.cz
A můžete se pustit do broušení, protože kovové povrchy musí být před natíráním dokonale čisté a zbavené prachu a mastnoty. Pomocí brusné houby kolečko ze všech stran zdrsněte, a to včetně rukojetí či opěrných stojánků.
Autor: Primalex.cz
Před nanesením každé další vrstvy povrch kolečka jemně přebruste.
Autor: Primalex.cz
Následně povrch omeťte od prachu a dalších nečistot.
Autor: Primalex.cz
Povrch také nezapomeňte odmastit a na závěr kolečko opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.
Autor: Primalex.cz
Přímo na suchý a čistý povrch, i když třeba zkorodovaný povrch, už lze přímo aplikovat barvu na kov 2v1. Barvu každopádně před aplikací důkladně promíchejte, aby na dně nezůstala usazenina, a pak ji neředěnou nanášejte plochým štětcem minimálně ve dvou vrstvách, mezi nimiž nechte odstup alespoň 24 hodin.
Autor: Primalex.cz
Vždy teprve po zaschnutí a přebroušení předchozí vrstvy nanášejte další.
Autor: Primalex.cz
Nezapomeňte ani na pojezdové kolo, které můžete odmontovat a okraj pneumatiky zakrýt maskovací páskou. Kovový střed pečlivě očistěte stejně jako tělo kolečka a naneste 2 až 3 vrstvy nátěru.
Autor: Primalex.cz
Se třemi novými vrstvami by vám takto zrenovované kolečko mělo sloužit dalších 15 let.
Autor: Primalex.cz
Výroba stojanu ze starých štaflí po vás nebude chtít žádné truhlářské dovednosti. Nicméně budete potřebovat brusnou houbu nebo smirkový papír, maskovací pásku na olepení kovových částí štaflí, ochranné rukavice, lazurovací štětec (ideálně vel. 2″) a ochrannou lazuru 3v1.
Autor: Primalex.cz
Dále to bude chtít stejně široké dřevěné spárovky, které budou tvořit jednotlivé police; jejich množství a rozměry přizpůsobte velikosti štaflí a počtu příček. Stejně jako povrch štaflí, i spárovky nejprve zbruste, aby se lazura do dřeva rovnoměrně vpila. Povrch desek pak před nátěrem omeťte od prachu, případně otřete vlhkým hadříkem.
Autor: Primalex.cz
Dřevěný povrch štaflí stačí pečlivě zbrousit a zbavit prachu, odlupujících se nesoudržných vrstev starého nátěru či případných nečistot a dopřát dřevu novou lazuru. Zašedlá a poškozená místa zbruste až na zdravé dřevo. Kovové části jako je kloub či zajišťovací řetízek zakryjte připravenou maskovací páskou.
Autor: Primalex.cz
Zbroušené, čisté a suché štafle poté natřete ze všech stran lazurou ve 2 až 3 vrstvách. Lazuru 3v1 před použitím důkladně promíchejte, aby na dně nezůstala usazenina, a neředěnou ji měkkým štětcem aplikujte po směru vláken dřeva.
Autor: Primalex.cz
Před nanesením každé další vrstvy zaschlou lazuru jemně zbruste, krásně se pak vsákne i ta další.
Autor: Primalex.cz
Pokud štafle původně už byly ošetřené lazurou, stačí pouze 1 až 2 vrstvy.
Autor: Primalex.cz
A na řadu přichází natírání připravených, velikostně vhodných desek, které budou tvořit police.
Autor: Primalex.cz
Desky budou potřebovat 2 až 3 vrstvy nátěru, každý nechte alespoň dvě hodiny schnout.
Autor: Primalex.cz
Před nanášením každé další vrstvy povrch vždy jemně zdrsněte brusnou houbou, jen díky tomu dosáhnete ještě lepší přilnavosti a hladkého vzhledu.
Autor: Primalex.cz
Buďte pečliví a nechte i poslední vrstvu pořádně zaschnout.
Autor: Primalex.cz
Hotovo? Tak nezbývá než stojan ze štaflí zkompletovat tak, aby police ze spárovky spojovaly vždy obě ramena štaflí. Tak ať vám tento pěkný solitérní kousek dělá radost, ať už ho budete používat jako stojan na květiny, na odkládání knížek či počítače, nebo třeba na nářadí v dílně.
Autor: Primalex.cz
Na výrobu luceren do zahrady budete potřebovat několik větších prázdných plechovek, vázací drát, akuvrtačku s vrtáky o různých průměrech, brusnou houbu, plochý štětec (ideálně vel. 2″) a multifunkční akrylátovou barvu. A nezapomeňte na pracovní rukavice, abyste se o ostrý plech neporanili. A už můžete do čisté a suché plechovky začít vyvrtávat otvory, kterými bude prosvítat světlo.
Autor: Balakryl.cz
Kombinovat můžete různé vrtáky i motivy, které si lze případně nejprve předkreslit na čistý povrch plechovky. Speciálním kuželovitým vrtákem na snímku pak můžete zvětšit otvory předvrtané běžným vrtákem.
Autor: Balakryl.cz
Pomocí brusné houby pak povrch každé plechovky zbruste.
Autor: Balakryl.cz
Nakonec do horního okraje plechovky vyvrtejte dvě protilehlé díry, kterými později provléknete vázací drát pro zavěšení. (Pár dírek případně můžete vyvrtat i do dna. Pokud by do luceren napršelo, aby měla voda kudy odtéct.)
Autor: Balakryl.cz
Čistým vlhkým hadříkem pak ještě otřete všechen prach, nečistoty a případnou mastnotu.
Autor: Balakryl.cz
Lucerny byste samozřejmě mohli nechat v barvě kovu, nicméně s tím správným odstínem dodáte místu, kam je zavěsíte, úplně jinou atmosféru. Navíc je barva ochrání před korozí. Použijte vhodný multifunkční ochranný akrylový nátěr na vodní bázi 9v1, který na podklad krásně přilne; první vrstvu nechte zaschnout, přebruste ji a dopřejte plechovkám ještě jeden nebo dva nátěry, barva bude sytější a dlouho vydrží.
Autor: Balakryl.cz
Přebytečný drát odstřihněte a můžete lucerny zavěsit na vybrané místo. Na strom, pergolu, houpačku, plot. Do každé z nich vložte svíčku či umělá světýlka s plápolajícím efektem. Bude vás bavit pozorovat, jak světlo skrz perforace ve tmě bliká a vytváří okouzlující podívanou. Případně můžete vybraný objekt, třeba právě plot, s lucernami ještě barevně sladit.
Autor: Balakryl.cz
Jakmile zaschne poslední vrstva nátěru, provlékněte připravenými otvory vázací drát a vytvořte poutko pro zavěšení.
Autor: Balakryl.cz
Chcete-li plotu nebo jiné dřevěné konstrukci, kam lucerny zavěsíte, dopřát stejný odstín, nejprve povrch přebruste a zbavte ho starého nátěru či nečistot. Poté povrch pečlivě omeťte.
Autor: Balakryl.cz
Barvu před použitím důkladně promíchejte a nanášejte ji plochým štětcem po směru vláken dřeva.
Autor: Balakryl.cz
Po zaschnutí prvního nátěru povrch jemně přebruste, prach omeťte či setřete vlhkým čistým hadříkem.
Autor: Balakryl.cz
Teprve poté naneste druhou vrstvu a nechte pečlivě zaschnout.
Autor: Balakryl.cz