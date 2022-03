Ze zašlé „popelnice“ vytvořil zářící zázrak. Musel však čtrnáct dní leštit

„Nemám žádný super vynález, ale podařilo se mi zachránit starý karavan Airstream z roku 1947 a předělat ho na plně pojízdné posezení ve stylu art deco. Třeba to někomu poslouží jako inspirace, jak lze z popelnice ze smetiště udělat obytný karavan, pojízdné bistro, anebo prostě útulné doupě ve stylu tiny house, které si člověk může postavit na zahradu,“ popsal v úvodu svého příspěvku.

Jasně že nejdřív musíte najít karavan, který budete renovovat. Pokud se vám nějaký starý válí ve stodole po dědečkovi, máte vystaráno, ale v devadesáti devíti procentech případů takové štěstí nemáte, a tak jdete hledat.

Je to stejné, jako si kupovat auto. Takže je třeba prošmejdit inzertní servery a hledat (Bazos, sAuto, rajveteranu.cz, Mobile.de, eBay a podobné servery).

Dlouhé hledání

„Nekoukejte jen po značce Airstream, jsou i jiné zajímavé, třeba Argos, což je levnější subbrand od Airstream, Streamliner či Spartan. Ale stejně tak si můžete najít starou Avii, vejtřasku nebo Volkswagen Transporter,“ doporučuje.

Co je dobré předem vědět: ceny začínají někde kolem tří set tisíc za totální vrak. Jiří konkrétně vyhrabal Airstream Liner z roku 1947 za čtyři sta tisíc korun. Za ty peníze dostanete plesnivou plechovku, rozpadlý vnitřek, pomačkané plechy, vymlácená okna, kompletně zrezlý podvozek. „No prostě je to spíš k pláči.“

„Takže si teď možná říkáte, že ten magor dal čtyři sta táců za starou plechovku a že místo toho mohl mít třeba novou fabii. Je to pravda, ale berte to tak, že je to investice, nic tak krásného už nikdo nevyrobí, a na ceně časem rozhodně ztrácet nebude,“ vysvětluje svoji posedlost.

Když se podaří sehnat karavan, máte vlastně to nejhorší za sebou. Teď už k danému projektu lze přistupovat jako k jakékoli rekonstrukci.

Začnete od podlahy

Jako všude je třeba začít od podlahy, nebo v tomto případě od podvozku. Kdo s karavanem jezdit nebude, tak si ho postaví na zahradu a prostě podvozek neřeší. Vytrhá starou podlahu, udělá si pokládku nové a má hotovo.

„Já s karavanem chci jezdit, takže jsem starý podvozek uřízl, hliníkovou skořepinu jsem vytáhl na lešení a strčil tam nový podvozek. Podvozek je to jediné, co jsem si musel nechat vyrobit, už kvůli homologaci pro jízdu na pozemních komunikacích. Vše ostatní jsem už zvládl sám,“ říká Jiří.

Takže máte podvozek, na něm je pořádně přišroubovaná hliníková bouda a můžete přistoupit k vnitřku. To znamená vytrhat všechny vnitřní panely, vyndat starou skelnou vatu.

Zanýtovat díry, vše utěsnit silikonem. Vložit novou skelnou vatu a vše zakrýt. Na izolaci nešetřete, protože hliník se v létě opravdu rozpálí a uvnitř by pak bylo jako v sauně.

„Podlahu jsem pak vylil epoxidovou barvou a pak na ni položil koberec. Tento karavan měl vnitřní stěny z hliníkových plátů. Je to zbytečně drahé a těžké. Já použil klasické pěněné PVC desky, protože se dobře ohýbají a moc dobře se do nich vrtají otvory, třeba na stropní světla nebo reproduktory,“ doporučuje.

Vnitřek si každý už zařídí dle svého. Jiří použil samolepicí tapety ve stylu art deco, vyrobil si stoly, barový pult z hliníkových pásů a jako skříně do kuchyně koupil ty nejlevnější v Ikey. Jejich zadní část rozřezal, aby je mohl umístit do oblouků. Jako osvětlení udělal oblouky z LED pásů, následovaly rozvody elektro, jednoduchý dřez a bojler na teplou vodu.

Úprava vnějšku byla už jednoduchá, stačilo vyměnit několik hliníkových panelů. Naštěstí je lze úplně v pohodě koupit u nás. Panely se pak nýtují k sobě.

„Tady bacha! Pokud to opravdu chcete mít originální, tak si musíte objednat přes internet speciální nýty Olympic Shaveable Rivets a k tomu frézu, kterou přeleštíte jejich hlavičky. Pro běžnou renovaci jich potřebujete asi dva a půl tisíce kusů,“ upozorňuje.

No a v poslední fázi budete nekonečně leštit. „Znamená to pořídit si lešticí pasty na hliník, leštičku. Vyleštit karavan zabere přibližně čtrnáct dní práce. Pak už se můžete kochat tím nádherným, nadčasovým designem. Věřte mi, že až s ním vyrazíte, tak se bude každý otáčet,“ uzavírá.