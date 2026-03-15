Loď pro film Tristan a Isolda se ztratila, bylo to vlastně štěstí, vypráví její stavitel

Premium

Fotogalerie 10

Stavitel lodí Radim Zapletal postavil pro hollywoodské filmy desítky plavidel. „V dílně vůbec žádné počítačové modelování nevyužíváme, všechno děláme po svém. Jednoduše," vypráví.

Lukáš Kašpar
  16:00
Radim Zapletal se proslavil jako výrobce lodí a zbrojí pro slavné historické a fantasy filmy a seriály. Žije ve mlýně Hambálek nedaleko malé vesničky na Přerovsku, jeho výtvory se však objevily v hollywoodských trhácích jako Vikingové, Hra o trůny, Tristan a Isolda, Seveřan, Mlhy Avalonu, Wonder Woman, Letopisy Narnie, Čarodějka – která dostala loni za výpravu Oscara – či na stejnou cenu nominovaný Nosferatu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V Galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou uspořádal Zapletal se svou ženou Martou výstavu k výročí své firmy Kolumbus 92. Na výstavě představil i své oblíbené historické postavy v životní velikosti, díky nimž vypráví obyčejné, a přitom strhující příběhy. Stejné, jaké píše i život, který nechává někdejší historický šermíř plynout jako říční proud.

Proč jste pro svoji výstavu vybral název Život je jen řeka?
Každý má pocit, že prožívá něco nudného nebo běžného. A někdo s tím třeba není spokojený, zatímco jiný si to vůbec neuvědomuje a neřeší to. Ale ve skutečnosti každý žije nějaký příběh – a těch příběhů jsou na světě miliardy. My jich přitom známe nanejvýš tisíce a na výstavě jich mám asi sedm. Vypadají jako hrdinské a dramatické, ale i za nimi je zase něco úplně obyčejného. Proto myslím, že každý by si měl vážit svého příběhu, protože jde vždycky jen o to, jak ho kdo vidí. On sám sebe třeba úplně nezajímavě, ale kdyby vzal jeho příběh nějaký zkušený scenárista, každý člověk by nakonec žasl, jaký by z toho byl hollywoodský film. Na pozadí chození do práce a na nákupy se odehrávají i situace, jaké by dobrému vypravěči na strhující drama nebo komedii stačily.

Do Letopisů Narnie: Prince Kaspiana jsme dělali tři sta kompletních zbrojí. Chtěli atypický tvar přilby, takže jsem vyklepal několik vzorků, než to produkci vyhovovalo. Poslední kus z velké zakázky jsem dělal na Štědrý den.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Vítězka Peče celá země je neobyčejná. Máma, farmářka a pekařka v jednom

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, finále 2026

Elišku s krásnými dlouhými černými vlasy a uhrančivýma očima rozhodně nešlo od prvních dílů čtvrté řady televizní soutěže Peče celá země přehlédnout. Už proto, že si jako první odnesla z jednotlivých...

Jednou a dost! Tato jídla znovu neohřívejte, toxiny či karcinogeny nechcete

Nejde jen o drůbeží maso či vajíčka, také některá zelenina může být při...

Znáte to, navaříte jídla „plný kotel“ a pak ho dojídáte druhý den. Jsou však pokrmy, co opětovné ohřívání nesnesou. Nejenže hůř chutnají a voní, ale můžou představovat i zdravotní riziko. O která...

Samci kudlanky či vose stavitelce tváří v tvář. Na to se někdy čeká i roky

Close-Up Photographer of the Year/Hmyz

Mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year odhaluje prostřednictvím unikátních snímků přírodu celého světa tak, jak ji málokdo z nás má šanci někdy vůbec uvidět. Tentokrát jistě oceníte...

Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku...

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.

KVÍZ: Odkud pochází pověst o zlaté rybce, která plní přání?

Zlatá rybko, splň mi přání!

Tento kvíz mapuje cestu „Zlaté rybky“ od čínských císařských zahrad až po světově proslulé pohádky. Jak je to možné, že splní libovolná tři přání a odkud se tato „poudačka“ vlastně vzala?

Loď pro film Tristan a Isolda se ztratila, bylo to vlastně štěstí, vypráví její stavitel

Premium
Stavitel lodí Radim Zapletal postavil pro hollywoodské filmy desítky plavidel....

Radim Zapletal se proslavil jako výrobce lodí a zbrojí pro slavné historické a fantasy filmy a seriály. Žije ve mlýně Hambálek nedaleko malé vesničky na Přerovsku, jeho výtvory se však objevily v...

15. března 2026

Čápi přilétají dřív, můžete je sledovat. Pár se pozdraví a hned se páří

čáp bílý, přílet 2026, hnízdění, hnízdo

Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře. Tolik pranostika. Letos ovšem ornitologové k 12. březnu evidují už 141 obsazených čapích hnízd a...

15. března 2026

Kalendář jarního kvetení. Co kdy a kde po zimě potěší oko

Třicet nejznámějších květin, které se objevují od prvního tání sněhu až po plný rozkvět květnové přírody. Každá rostlina představuje specifickou fázi probouzejícího se vegetačního cyklu a nese...

14. března 2026

Pes v tašce, nebo taška na psovi? Záběry z metra v New Yorku baví svět

Zákaz v newyorském metru přiměl majitele psů ke kreativním řešením

Na první pohled to vypadá absurdně. V newyorském metru se objevují bernardýni, retrívři či samojedi – a ne na vodítku, ale nacpaní do batohů, nákupních tašek nebo provizorních nosítek. Nejde o žádný...

13. března 2026  16:13

Meruňky jsou citlivé na špatný řez. Naučte se jarní a Šittův střih správně

Kvetoucí meruňka (29. února 2024)

Meruňky patří k nejcitlivějším stromům našich zahrad. Zatímco jabloně snesou i zimní zásah, u meruněk rozhoduje o přežití a úrodě každý týden. Pokud chcete zdravý strom obsypaný sladkými plody,...

13. března 2026  14:14

Moderní stáří na čtyřech tlapkách. Proti rakovině pomáhá i kryoterapie

Starý pes často polehává

V České republice, kde psa nebo kočku chová většina domácností, se zvířata stala právoplatnými členy rodiny, což zvyšuje poptávku po nadstandardní péči. Majitelé dnes běžně využívají chytré misky,...

13. března 2026

Jaro 2026 v Zoo Praha. Syslové vylezli z nor, želvy dohibernovaly, šelmy řádí

Zoo Praha, nástup jara, jaro, březen 2026

Ačkoliv si na jarní rovnodennost musíme ještě chvíli počkat, příroda se tváří, že má o nástupu jara jasno. Podobně hovoří i snímky z pražské zoo, kde si zvířata s chutí užívají venkovní výběhy – jako...

13. března 2026

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:36

Jednou a dost! Tato jídla znovu neohřívejte, toxiny či karcinogeny nechcete

Nejde jen o drůbeží maso či vajíčka, také některá zelenina může být při...

Znáte to, navaříte jídla „plný kotel“ a pak ho dojídáte druhý den. Jsou však pokrmy, co opětovné ohřívání nesnesou. Nejenže hůř chutnají a voní, ale můžou představovat i zdravotní riziko. O která...

12. března 2026

Podívejte se na nejlepší podvodní fotografie světa, které berou dech

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku...

První podvodní fotografický a filmový festival se konal už v roce 1965. Od roku 2014 chytil druhý dech a stal se prestižní celosvětovou soutěží. U jednotlivých snímků vždy najdete hodnocení poroty.

12. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:29

Začala sezona medvědího česneku. Trik s listím ochrání sběrače před otravou

Pozor na záměnu u rostlin

Patří k jaru stejně neodmyslitelně jako sněženky nebo petrklíče. Medvědí česnek je populární bylinka nejen díky výrazné chuti, ale i proto, že se dá natrhat ve volné přírodě. Má to ale háček - může...

11. března 2026  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.