V Galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou uspořádal Zapletal se svou ženou Martou výstavu k výročí své firmy Kolumbus 92. Na výstavě představil i své oblíbené historické postavy v životní velikosti, díky nimž vypráví obyčejné, a přitom strhující příběhy. Stejné, jaké píše i život, který nechává někdejší historický šermíř plynout jako říční proud.
Proč jste pro svoji výstavu vybral název Život je jen řeka?
Každý má pocit, že prožívá něco nudného nebo běžného. A někdo s tím třeba není spokojený, zatímco jiný si to vůbec neuvědomuje a neřeší to. Ale ve skutečnosti každý žije nějaký příběh – a těch příběhů jsou na světě miliardy. My jich přitom známe nanejvýš tisíce a na výstavě jich mám asi sedm. Vypadají jako hrdinské a dramatické, ale i za nimi je zase něco úplně obyčejného. Proto myslím, že každý by si měl vážit svého příběhu, protože jde vždycky jen o to, jak ho kdo vidí. On sám sebe třeba úplně nezajímavě, ale kdyby vzal jeho příběh nějaký zkušený scenárista, každý člověk by nakonec žasl, jaký by z toho byl hollywoodský film. Na pozadí chození do práce a na nákupy se odehrávají i situace, jaké by dobrému vypravěči na strhující drama nebo komedii stačily.
Do Letopisů Narnie: Prince Kaspiana jsme dělali tři sta kompletních zbrojí. Chtěli atypický tvar přilby, takže jsem vyklepal několik vzorků, než to produkci vyhovovalo. Poslední kus z velké zakázky jsem dělal na Štědrý den.