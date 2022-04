Řešit na jaře budky pro ptačí nájemníky je pozdě. Ovšem lépe teď než vůbec

Kdo by si nechtěl na zahradě užívat soukromý koncert ptačího orchestru, zvlášť pokud jste v mrazivých dnech ptactvo obětavě přikrmovali. To sice také bylo to správné období, kdy jste si měli nastudovat zásady stavitele ptačí budky a pustit se do práce, ale i zde platí, že nikdy není pozdě.

A do výroby ptačí budky se pustili i Petr a Petra Pakostovi, aby ukázali, jak se dá obyčejná ptačí budka jednoduchou malbou zatraktivnit pro děti.

Na výrobu ptačí budky použili dřevěné prkno o šířce cca 16 centimetrů, kladivo, hřebíky, krytinu na střechu budky (plech, asfaltová krytina, pískovaná lepenka apod.), silnovrstvou lazuru na dřevo (ředitelnou vodou) a bílou vrchní barvu, také vodou ředitelnou (na motiv makovic). Vše je dostupné jak v hobby marketech, tak na internetu.

Jak na to krok za krokem

Z prkna nejprve nařezejte 5 dílů o výšce cca 25 centimetrů. Na stříšku si připravte o něco delší desku, aby přečnívala, a na ni z jedné strany připevněte odolnou krytinu, aby do budky nezatékalo.

Do středu horní části budoucí přední desky vyřízněte vletový otvor: malé sýkorky potřebují průměr 27 až 28 milimetrů, velké sýkorky (třeba koňadry) 33 až 34 milimetrů. Pokud chcete budku třeba pro špačka, tzv. špačník, ale i brhlíka, strakapoudy či rehky zahradní, pak 45 až 50 milimetrů.

Z vnější strany dřevěné díly natřete vodou ředitelnou lazurou na dřevo, ideálně ve dvou vrstvách (s odstupem 2 hodin). Tento nátěr budku ochrání před vodou i slunečním zářením, nepopraská a neoloupe se. Navíc dřevu dodá přirozený barevný odstín, jehož výběr je na vás.

Jak ptačí budku sestavit? (Koupit ji lze totiž i jako stavebnici.)

21. ledna 2014

Až nátěr řádně zaschne, stlučte všechny díly pomocí hřebíků (jeden díl je dobré udělat odklápěcí, aby bylo možné útroby budky pravidelně čistit).

Hotovou budku pak můžete s dětmi ještě decentně dozdobit pomocí krycí barvy dle vlastní fantazie. „Volte spíše nenápadné odstíny, které dobře splynou s okolní přírodou,“ radí Petra, která zvolila motiv bílých makovic.

Budku pak zavěste na klidné otevřené místo, ovšem v létě přistíněné, aby se do ní celý den neopíralo sluníčko. A do výšky zhruba tří metrů, na místo, které nebude snadno přístupné predátorům, hlavně kočkám.

K umístění na strom můžete použít trámek, který zaklíníte do rozvětvení. Případně budku zavěste na strom pomocí drátu, ať už přímo na kmen nebo na pevnou větev, ptákům houpání nevadí, bezpečí je důležitější.